Глава МИД Ирана связал санкции США с распространением коронавируса

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

"Дональд Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом, в то время как наши граждане от него умирают. Мир не должен больше молчать, в то время как на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм", - написал Зариф в Twitter

В конце февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев определятся с решением о направлении в ООН петиции с просьбой вновь наложить на Иран международные санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе с новым коронавирусом, однако Тегеран должен об этом попросить. В ответ президент Ирана Хасан Роухани назвал предложение США оказать помощь в борьбе с коронавирусом "маской сострадания" и призвал снять санкции хотя бы с лекарств.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также призвал снять с Ирана односторонние санкции, добавив, что их сохранение во время эпидемии противоречит духу гуманизма.