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Глава МИД Ирана связал санкции США с распространением коронавируса
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РИА Новости

Глава МИД Ирана связал санкции США с распространением коронавируса

18:23 07.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп специально ужесточает санкции в отношении Тегерана, чтобы истощить ресурсы страны, необходимые для борьбы с коронавирусом.
"Дональд Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом, в то время как наши граждане от него умирают. Мир не должен больше молчать, в то время как на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм", - написал Зариф в Twitter.
В конце февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев определятся с решением о направлении в ООН петиции с просьбой вновь наложить на Иран международные санкции.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе с новым коронавирусом, однако Тегеран должен об этом попросить. В ответ президент Ирана Хасан Роухани назвал предложение США оказать помощь в борьбе с коронавирусом "маской сострадания" и призвал снять санкции хотя бы с лекарств.
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также призвал снять с Ирана односторонние санкции, добавив, что их сохранение во время эпидемии противоречит духу гуманизма.
На данный момент с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 5823 случая заражения, из них 145 со смертельным исходом, выздоровели 1669 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИранСШАВ мире
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