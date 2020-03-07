В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Склады с радиоэлектроникой загорелись на площади порядка 3 тысяч квадратных метров в поселке Мосрентген в Новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Институтском проезде происходит горение на складах с радиоэлектроникой на площади 3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, в поселке Мосрентген произошел пожар в металлическом ангаре, площадь уточняется. В 18.02 объявлен второй номер сложности, на место ЧП направлены дополнительные подразделения спасателей.