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https://ria.ru/20200307/1568295672.html
В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой
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РИА Новости

В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой

18:19 07.03.2020 (обновлено: 21:07 07.03.2020)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Склады с радиоэлектроникой загорелись на площади порядка 3 тысяч квадратных метров в поселке Мосрентген в Новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Институтском проезде происходит горение на складах с радиоэлектроникой на площади 3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, в поселке Мосрентген произошел пожар в металлическом ангаре, площадь уточняется. В 18.02 объявлен второй номер сложности, на место ЧП направлены дополнительные подразделения спасателей.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новая МоскваПроисшествия
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