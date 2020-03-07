Власти рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом петербурженки

Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Вернувшаяся из Италии жительница Вернувшаяся из Италии жительница Санкт-Петербурга , у которой подтвердилась коронавирусная инфекция , находится в больнице в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции, в том числе три в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, еще один больной в Санкт-Петербурге. Все они посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

"В Санкт-Петербурге зарегистрирован второй случай коронавирусной инфекции. Женщина, вернувшаяся из Итальянской Республики 1 марта, обратилась за медицинской помощью 4 марта с жалобами на симптомы ОРВИ, после чего была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина… Пациентка находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже определены лица, контактировавшие с заболевшей, и сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение.

"Проводится весь комплекс необходимых мероприятий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга", - отмечается в сообщении.