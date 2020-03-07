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Власти рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом петербурженки
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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом петербурженки

17:10 07.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Вернувшаяся из Италии жительница Санкт-Петербурга, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции, в том числе три в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, еще один больной в Санкт-Петербурге. Все они посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
"В Санкт-Петербурге зарегистрирован второй случай коронавирусной инфекции. Женщина, вернувшаяся из Итальянской Республики 1 марта, обратилась за медицинской помощью 4 марта с жалобами на симптомы ОРВИ, после чего была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина… Пациентка находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже определены лица, контактировавшие с заболевшей, и сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение.
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"Проводится весь комплекс необходимых мероприятий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга", - отмечается в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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