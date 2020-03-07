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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-07T16:55+0300
https://ria.ru/20200307/1568293221.html
В ЯНАО готовы ввести дополнительные рейсы на вертолетных перевозках
https://cdn24.img.ria.ru/images/31304/31/313043116_0:78:2018:1213_1036x0_80_0_0_78cf214c97516393a002f330823fba04.jpg
РИА Новости

В ЯНАО готовы ввести дополнительные рейсы на вертолетных перевозках

16:55 07.03.2020
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© Пресс-служба ОАО "Вертолеты России" / Перейти в фотобанкТранспортно-пассажирский вертолёт
Транспортно-пассажирский вертолёт
© Пресс-служба ОАО "Вертолеты России"
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Дополнительные рейсы введут на вертолетных перевозках в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) при увеличении пассажиропотока, сообщает в субботу пресс-служба губернатора региона.
По информации властей, воздушный транспорт играет особую роль в жизни ямальцев: круглогодичное наземное сообщение с большинством населенных пунктов в условиях Крайнего Севера отсутствует, а водный транспорт является сезонным.
"В округе вертолетные перевозки осуществляются АК "Ямал" по 21 межмуниципальному маршруту. Жители и гости Ямальского района могут воспользоваться вертолетом шесть раз в неделю, все перелеты по утвержденному расписанию проходят через райцентр – Яр-Сале. В феврале этого года было перевезено туда и обратно 1392 пассажира, что на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Если наблюдается большое скопление пассажиров в аэропорту Салехарда или на вертолетной площадке в селе Яр-Сале, дирекция транспорта организует дополнительный рейс", - говорится в сообщении.
По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина, необходима загрузка судна не менее 50% в обе стороны, то есть 10 желающих в сторону Салехарда и 10 в обратном направлении в Яр-Сале или другие населенные пункты по маршруту.
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"За прошлый месяц организовали всего один дополнительный рейс. Получить информацию о возможности организации рейса можно у представителя авиакомпании или в администрации", – приводятся в сообщении слова Редькина.
Правительство округа ежегодно выделяет субсидии, что позволяет жителям приобретать билеты, оплачивая менее 50% от стоимости перелета. А с 1 февраля, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, еще на 30% снижена стоимость билетов по четырем направлениям в самые северные поселки Ямала. Об этом главу региона просили жители Ямальского района. Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО вопрос проработал и внес соответствующие корректировки. К примеру, теперь добраться из Салехарда в Сеяху можно за 7200 рублей, вместо 10 336 рублей.
Сейчас для удобства пассажиров на межмуниципальных маршрутах прорабатывается возможность приобретения билетов и онлайн-регистрация. Это еще одна мера, которая позволит сделать вертолетные перевозки комфортными и доступными для ямальцев и о которой в своем ежегодном докладе говорил Артюхов. Сейчас через интернет можно приобрести билеты в Яр-Сале и Тарко-Сале, уточняет пресс-служба.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмальский районОбщество
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