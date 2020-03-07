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На Украине рассказали о министерстве "оккупированных территорий"
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РИА Новости

На Украине рассказали о министерстве "оккупированных территорий"

16:30 07.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 7 мар - РИА Новости. Создание министерства по вопросам оккупированных территорий Украины займет от шести месяцев до года, сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что министерство по вопросам "оккупированных территорий" создадут в стране. Министерство планируют создать путем разделения министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Создание нового министерства займет от 6 месяцев до года. Есть юридические возможности, которые уже отработаны, и в среду на заседании правительства будет представление проекта решения, которым, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы министерство ветеранов работало максимально быстро, также и министерство временно оккупированных территорий. Никто не пострадает: ни программы, ни люди, ни наши партнеры", - цитирует Резникова агентство "РБК-Украина".
По его словам, на сегодняшний день базовая "стратегия деоккупации" записана в минских соглашениях. "Детали, нюансы мы отработаем. Наше министерство будет тем фокусом, тем агрегатом, который соберет все возможные идеи, и мы будем с этим работать", - добавил Резников.
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Алексей РезниковАлексей ГончарукУкраинаВ мире
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