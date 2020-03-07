Бут призвал бизнесменов к осторожности в странах, связанных с США

БАНГКОК, 7 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен Российский бизнесмен Виктор Бут , отбывающий 25-летний тюремный срок в США , в день 12-летия своего ареста призвал российских коллег-бизнесменов проявлять осторожность в работе с иностранными партнерами из государств, входящих в политическую и экономическую орбиту США, сообщила РИА Новости в субботу жена россиянина Алла Бут

"По условиям содержания в спецблоке коммуникационного контроля, куда его снова перевели в январе, Виктор может мне звонить только один раз в неделю. Вчера была двенадцатая годовщина его ареста в Бангкоке , и он сказал несколько слов по этому поводу, я записала", - рассказала она.

"Виктор сказал, что хотел бы в этот день пожелать большой осторожности российским бизнесменам, работающим на рынках, на которых их бизнес пересекается с интересами деловых и государственных структур США, и особенно в странах, входящих в политическую или экономическую орбиту США, даже если эти страны кажутся совершенно безопасными", - рассказала Алла Бут.

Она отметила, что, по словам мужа, его арест в Таиланде по запросу США, а потом и вывоз в Америку с нарушением как таиландского, так и американского законодательств, был первым подобным случаем с российским бизнесменом. "Поняв на его примере, что это "проходит", американцы начали хватать россиян по всему миру, во всех странах, где у них сильные позиции и есть местная агентура, служащая интересам США", - сказала супруга бизнесмена.

Далее жена Виктора Бута зачитала свою запись слов мужа.

"Меня арестовали по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Никакого сговора не было, а были просто откровенные слова об отношении к тому, что штатовцы творят в Южной Америке , сказанные в Таиланде в неподходящей компании. Эти мои слова были записаны на диктофон и потом подтверждены купленным "свидетелем", который соврал в суде под присягой", - сказал бизнесмен.

"В Таиланде и других странах, тесно связанных с США, это может произойти с вами неожиданно и в любой момент, так что лучше проявлять осторожность. Я в свое время проявил ее недостаточно – был уверен, что раз я не делаю ничего противозаконного, то такое со мной случиться не может", - процитировала мужа Алла Бут.

По ее словам, супруг сказал, что он, конечно, не отмечает дату своего задержания, "для него это очень плохой день, плохое воспоминание, просто так сложилось, что его звонок пришелся на этот день". "Он не хочет об этом думать, не хочет нарушать с таким трудом построенное за годы внутреннее спокойствие, без которого в тюрьме не выжить", - добавила она.

"А вот для меня 6 марта – это дата. Страшная дата. День, когда закончилась наша старая жизнь, которую мы воспринимали, как нечто само собой разумеющееся и незыблемое. День, когда все это рухнуло, и началась новая долгая жизнь - с двумя годами тюремных свиданий в Таиланде, с судом в Америке, а после него на пять лет - с одним телефонным разговором в неделю, которого ждешь все семь дней. С семью годами без свиданий, потом - со свиданиями в американской тюрьме и ежедневными звонками. А вот теперь, с января этого года - опять с одним звонком в неделю, которого ждешь семь дней", - сказала Алла Бут.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".