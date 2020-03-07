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https://ria.ru/20200307/1568291192.html
Эксперт объяснил угрозы Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу
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РИА Новости

Эксперт объяснил угрозы Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу

15:49 07.03.2020 (обновлено: 16:47 07.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Политолог Юрий Светов назвал шантажом обещание президента Украины Владимира Зеленского выйти из переговоров по Донбассу, если ситуация в зоне конфликта не изменится в течение года.
По словам эксперта, подобные высказывания свидетельствуют о внутриполитических проблемах страны.
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"Внутреннее положение показывает: рейтинг Зеленского упал почти в два раза, невыплаты шахтерам так и висят, рост цен, падение промышленности. То есть вещи, которые были заявлены, не выполнены", — сказал он RT.
Политолог отметил, что внешнеполитическая риторика также требует от Киева "говорить о новизне и преобразованиях".
Накануне в интервью The Guardian Зеленский заявил, что Киев может "потратить только год" на урегулирование конфликта на юго-востоке страны. Он добавил, что если за этот период соглашение с Россией по Донбассу не будет достигнуто, Украина откажется от переговоров. По словам Зеленского, на этот случай у Киева есть "два-три" запасных плана действий.
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Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
В начале декабря прошлого года в Елисейском дворце в Париже прошла "нормандская встреча" лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года еще в трех точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Пока удалось реализовать лишь обмен пленными, другие пункты договоренностей Киев саботирует.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
257613917
Обсудить 4
РоссияСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Правильно он и говорит. Даже президент Украины понимает, что ЕМУ о Донбассе говорить нечего. там русскоязычное население, не имеющее никакого отношения к Украине. О Донбассе теперь должны Россия с Донбассом разговаривать
7 марта, 18:23
ЮЮЮ Юрий
1300000
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