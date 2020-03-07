Губернатор Липецкой области рассказал о состоянии заболевших COVID-19

ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Врачи оценивают как удовлетворительное состояние трех зараженных коронавирусом жителей Врачи оценивают как удовлетворительное состояние трех зараженных коронавирусом жителей Липецкой области , вернувшихся из Италии , сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России были зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции, в том числе три в Липецке , из них двое без выраженных симптомов, еще один больной в Санкт-Петербурге . Все они посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

"Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - сообщил глава региона.

По его словам, все находившиеся в контакте с заболевшими изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение. "Все службы области работают четко и слажено", - добавил Артамонов.

По данных областных властей, диагноз у заболевших подтвержден лабораторно.