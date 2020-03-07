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Губернатор Липецкой области рассказал о состоянии заболевших COVID-19
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РИА Новости

Губернатор Липецкой области рассказал о состоянии заболевших COVID-19

15:28 07.03.2020 (обновлено: 15:54 07.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Врачи оценивают как удовлетворительное состояние трех зараженных коронавирусом жителей Липецкой области, вернувшихся из Италии, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России были зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции, в том числе три в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, еще один больной в Санкт-Петербурге. Все они посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
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"Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - сообщил глава региона.
По его словам, все находившиеся в контакте с заболевшими изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение. "Все службы области работают четко и слажено", - добавил Артамонов.
По данных областных властей, диагноз у заболевших подтвержден лабораторно.
"Пациенты госпитализированы в ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница" с соблюдением всех мер инфекционной безопасности в отдельные боксы. Все пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние больных ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении в Telegram.
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