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Религия и мировоззрение
2020-03-07T15:20+0300
https://ria.ru/20200307/1568290244.html
Суд в Греции начал рассматривать иск против признания автокефалии ПЦУ
https://cdn22.img.ria.ru/images/154917/38/1549173838_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_0c3ba1e5f7571b45b7b480aa13dd75bc.jpg
РИА Новости

Суд в Греции начал рассматривать иск против признания автокефалии ПЦУ

00:55 07.03.2020 (обновлено: 15:20 07.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТомос об автокефалии Украинской православной церкви
Томос об автокефалии Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 7 мар - РИА Новости. Высший административный суд Греции - Государственный совет приступил в пятницу к рассмотрению жалобы на решение Элладской православной церкви признать автокефалию новой раскольничьей церковной структуры на Украине - так называемой "православной церкви Украины".
В пятницу суд заслушал докладчика по делу и выслушал адвокатов - представителей подавшего жалобу "Всегреческого православного союза" (ВПС) и ответчика в лице Элладской православной церкви.
Неправительственная организация "Всегреческий православный союз" требует отменить решение архиерейского собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, о признании автокефалии в связи с нарушениями закона при принятии решения. В частности, предусмотренного законом голосования собор не проводил.
Дело рассматривает полный состав Госсовета в составе 31 судьи.
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Слушания шли 22 минуты, из них 10 минут заняло выступление докладчика по делу от Госсовета. Председатель предоставил сторонам время до 12 марта для предоставления дополнительных документов по делу. Сколько времени займёт вынесение решения неизвестно, ожидается, что оно будет принято до середины июня.
Слушания дела под названием "Признание автокефалии церкви Украины" проходило практические при пустом зале – в нем было всего пять человек, в том числе двое представителей православного союза.
Госсовет рассматривает только юридические аспекты дела, касающиеся нарушения закона и устава собора. Духовные и церковные вопросы суд не рассматривает.

Суть дела

"Всегреческий православный союз" просит отменить решение архиерейского собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, которое "признает каноническое право Вселенского патриархата предоставлять автокефалию православной церкви Украины", а также привилегию архиепископа Афинского и всей Греции решать самостоятельно вопрос признания автокефалии Украины, сообщил докладчик.
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По его словам, истцы также просят признать незаконной направленную 19 октября 2019 года мирную грамоту архиепископа Иеронима, в которой он признает "митрополита Киевского и всей Украины Епифания".
Докладчик рассказал, что томос автокефалии был подписан в Стамбуле 6 января 2019 года, хотя на самом деле он был подписан 5 января. "В этот же день томос был передан Епифанию в присутствии президента Украины (Петра) Порошенко", - сообщил докладчик.
По его словам, Московская патриархия выступила против, она и сегодня признает митрополитом Киевским Онуфрия, и прервала евхаристическое общение с Константинопольской патриархией.
Докладчик сообщил, что 28 августа постоянный Синод греческой православной церкви признал право Константинопольского патриарха предоставлять автокефалию, так же как и прерогативу предстоятеля греческой церкви продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины.
Тема автокефалии Украины обсуждалась 12 октября 2019 года на архиерейском соборе, он предоставил архиепископу привилегию заниматься вопросом автокефалии. В то же время семь митрополитов требовали отложить обсуждение вопроса, сказал докладчик.
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В докладе также говорилось, что решение является внутренним делом церкви.
Докладчик сообщил, что союз православных верующих требует отменить решение о признании автокефалии, поскольку не проводилось предусмотренное законом голосование на соборе, а решения так и не были подписаны председателем - архиепископом.

Адвокат сторон

Адвокат "Всегреческого православного союза" Марина Балтатси сказала, что дело имеет двойной характер – духовный и юридический.
Архиерейский собор, который подчиняется закону 1/1977, нарушил статью 19 этого закона и не проводил голосование, сказала адвокат.
Статья 19 устава архиерейского собора Элладской православной церкви (Закон 1/1977 - ΦΕΚ 275/Α/23-9-1977) предписывает принимать решения путем голосования, тайного или открытого, и решение должны быть поддержано большинством в 2/3 голосов.
Адвокат сказала, что проблема касается и отношений Элладской церкви с другими единоверными церквями.
"Патриархия Москвы прервала евхаристическое общение с архиепископом Афинским. Это очень серьезная проблема, раскол касается и Русской православной церкви. Раскол является, как вы знаете, ересью", - сказала адвокат.
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После этих слов вмешался председатель Госсовета. "Схизму и ересь должен определять архиерейский собор", - сказал он.
Адвокат сказала, что касается не духовных канонов, а сути требований. По ее мнению, дело подлежит рассмотрению Госсовета.
"Не была выполнена процедура, которая предусмотрена законом. Не было голосования", - сказала она.
Адвокат от Элладской православной церкви Теодорос Папагеоргиу заявил, что не видит юридических проблем с признанием автокефалии и считает, что оно не имеет никаких экклезиологических последствий.
"Мы просто как дочерняя церковь великой церкви Константинополя говорим о признании, согласующемся (с Константинопольской церковью)", - заявил адвокат.
Он заявил, что патриарх Варфоломей в декабре 2018 года в письме требовал от предстоятеля Элладской церкви принять решение в соответствии со сложившейся ситуацией.
"Таким образом, не предполагается голосования архиерейского собора, если есть привилегия у Вселенского патриарха устанавливать положение", - сказал адвокат ЭПЦ.
"Ясно, что те митрополиты, кто требовал отложить собор, ставили под сомнение и естественную вековую привилегию Вселенского патриарха как первого по чести после схизмы с Римом давать автокефалию", заявил адвокат.
По его мнению, поминовение Епифания как предстоятеля украинской церкви, направление ему мирной грамоты, внесение Епифания в диптих ЭПЦ не предусматривается никакими светскими законами.
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"То, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратил поминовение архиепископа Иеронима ставит под сомнение его идентичность как православного христианина. Православная идентичность Элладской церкви и церковных иерархов как законных иерархов не зависит от того, поминает ли ее или нет кто-либо из другой церкви", - сказал адвокат.
Председатель суда заявил, что это не относится к делу.
Госсовет дал сторонам время до 12 марта для предоставления дополнительных документов по делу.
После слушаний адвокат ВПС от общения с корреспондентом РИА Новости отказалась, заявив, что не уполномочена на общение с прессой.
Представитель ВПС заявил РИА Новости после заседания, что действия собора нарушают закон. "Мы должны исправить это", - сказал он.
По его словам, иск касается юридических нарушений.
В то же время член ВПС заявил, что главой канонической церкви на Украине остается митрополит Онуфрий.
"Сейчас в диптихе Элладской православной церкви указаны два епископа на Украине. Такого не может быть. Представьте, если кто-то признает двух епископов церкви Греции. Абсурд", - сказал он.
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В Греции сложилась уникальная церковная ситуация - юрисдикция Элладской церкви не распространяется на всю территории страны, значительная ее часть относится к Фанару. Из 81 епархии в юрисдикции Константинопольского патриархата номинально находятся 36 епархий в северной Греции и на островах, так называемых "новых землях", вошедших в состав Греции из состава Турции по итогам Балканских войн. При этом церковно они продолжают подчиняться Стамбулу.
В Постоянном Синоде 6 из 12 митрополитов представляют "новые земли". Помимо этого епархии Крита и Додеканесских островов, все монастыри Афона находятся под прямой юрисдикцией Константинопольского патриарха и не считаются частью Церкви Греции. Церковь на Крите считается полуавтономной церковью в составе Константинопольского патриархата и имеет свой синод и своего архиепископа.
В полном подчинении Константинополя находится остров Патмос, куда был сослан апостол Иоанн Богослов и где он писал Апокалипсис.
Элладская церковь стоит на 11-м месте в диптихе автокефальных православных церквей.
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеЭлладская православная церковьАфон (гора)Новости - Религия и мировоззрениеГрецияУкраинаВ мире
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