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https://ria.ru/20200307/1568289865.html
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
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РИА Новости

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

15:10 07.03.2020 (обновлено: 20:36 07.03.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЗапуск рельсового автобуса между Керчью и Анапой
Запуск рельсового автобуса между Керчью и Анапой
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
КЕРЧЬ, 7 мар — РИА Новости. Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
Путь к конечной станции займет два часа, после выезда из Керчи рельсовый автобус пересечет границу между Крымом и Краснодарским краем и Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста. В пути он сделает две остановки на территории Краснодарского края — на станциях "Тамань-Пассажирская" и "Юровская".
Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения Таврида в Крыму
25 февраля, 10:44
Объявлен аукцион на строительство 1-го этапа дороги до Крымского моста
В расписании — три рейса из Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни — по два рейса. Стоимость проезда до конечной станции — 439 рублей.
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту — самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.
Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В конце февраля начались продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска, эти рейсы стартуют в апреле. Кроме того, вводится поезд сообщением Москва — Севастополь.
Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в середине мая 2018 года. Изначально запустить движение автомобилей по мосту планировалось в декабре 2018 года, но работы были завершены с опережением. На возведении моста работали 15 тысяч мостостроителей.
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Крымский мостКерчьРеспублика КрымАнапаКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Отлично. Процесс не остановить!!!
7 марта, 15:17
Егор Новиков
6301004
Тут же ссылка на новость от 25 февраля - «Объявлен аукцион на строительство 1-го этапа дороги до Крымского моста». А что, интересно, мешало строить дорогу во время строительства моста? Предполагаю, победителем аукциона должен стать кто-то кто был занят на другом проекте, тендер на который ему так же на блюдечке преподнесли?
7 марта, 15:54
Stan Popovsky
19120045
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