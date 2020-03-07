Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

КЕРЧЬ, 7 мар — РИА Новости. Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
Путь к конечной станции займет два часа, после выезда из Керчи рельсовый автобус пересечет границу между Крымом и Краснодарским краем и Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста. В пути он сделает две остановки на территории Краснодарского края — на станциях "Тамань-Пассажирская" и "Юровская".
В расписании — три рейса из Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни — по два рейса. Стоимость проезда до конечной станции — 439 рублей.
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту — самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.
Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В конце февраля начались продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска, эти рейсы стартуют в апреле. Кроме того, вводится поезд сообщением Москва — Севастополь.
Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в середине мая 2018 года. Изначально запустить движение автомобилей по мосту планировалось в декабре 2018 года, но работы были завершены с опережением. На возведении моста работали 15 тысяч мостостроителей.