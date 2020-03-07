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2020-03-08T00:13+0300
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В России выявлено четыре новых случая коронавируса
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РИА Новости

В России выявлено четыре новых случая коронавируса

15:01 07.03.2020 (обновлено: 00:13 08.03.2020)
549460
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке.
Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

"Трое больных — в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной — в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие в последнее время посещали Италию. Сейчас всех их госпитализировали в инфекционные боксы.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение", — говорится в сообщении.
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Вчера, 12:04
Почти 70 процентов зараженных коронавирусом в Китае выздоровели
Как рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, все трое заболевших изолированы и получают необходимое лечение.
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14. Ранее сообщалось о двух гражданах Китая, которых уже выписали из больницы, трех россиянах, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess, одном итальянце и еще семи гражданах России, приехавших из Италии.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название Covid-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 101 тысячу.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Здоровье - ОбществоЛипецкСанкт-ПетербургКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаОбщество
Популярные комментарии
По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие граждане посещали Италию в последние две недели. Ну вот ,любители заграниц тянут заразу домой.
7 марта, 15:13
Жить-хорошо,а хорошо жить-еще лучше. .
181503546
Таки ой.....
7 марта, 15:14
Егор Новиков
149225118
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