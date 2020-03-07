В России выявлено четыре новых случая коронавируса

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
"Трое больных — в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной — в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.
По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие в последнее время посещали Италию. Сейчас всех их госпитализировали в инфекционные боксы.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение", — говорится в сообщении.
Как рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, все трое заболевших изолированы и получают необходимое лечение.
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14. Ранее сообщалось о двух гражданах Китая, которых уже выписали из больницы, трех россиянах, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess, одном итальянце и еще семи гражданах России, приехавших из Италии.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название Covid-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 101 тысячу.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса