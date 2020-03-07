На выплаты к годовщине Победы выделили более 62 миллиардов рублей

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 62 миллиардов рублей на единовременные выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Выделить главным распорядителям средств федерального бюджета из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 62,9 миллиарда рублей на финансовое обеспечение в 2020 году... единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне", - говорится в распоряжении.