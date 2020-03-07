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75 лет Великой Победы
2020-03-07T14:13+0300
https://ria.ru/20200307/1568288398.html
На выплаты к годовщине Победы выделили более 62 миллиардов рублей
https://cdn21.img.ria.ru/images/152012/36/1520123618_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_df5a7bd49fef80a334bd8c7abc005242.jpg
РИА Новости

На выплаты к годовщине Победы выделили более 62 миллиардов рублей

14:13 07.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг-реквием по случаю Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне возле "Монумента Мужества" в Киеве. 8 мая 2018
Митинг-реквием по случаю Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне возле Монумента Мужества в Киеве. 8 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 62 миллиардов рублей на единовременные выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Выделить главным распорядителям средств федерального бюджета из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 62,9 миллиарда рублей на финансовое обеспечение в 2020 году... единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне", - говорится в распоряжении.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Михаил Мишустин
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