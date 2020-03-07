Число случаев заражения коронавирусом в Испании за день выросло на 93

Согласно данным минздрава, за сутки было выявлено 93 новых случая заражения COVID-19 в стране. Кроме того, представитель минздрава подчеркнул, что в 16 случаях не ясно происхождение заражения.

Число случаев заражения коронавирусом растет в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.