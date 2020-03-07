В Москве выписали первого заболевшего коронавирусом россиянина

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россиянина, заболевшего коронавирусом, выписали в Москве после выздоровления, сообщили РИА Новости в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Там уточнили, что речь идет о Давиде Берове, сотруднике Российского футбольного союза.
"Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции". В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается", — цитируют в штабе главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлану Сметанину.
После выписки Беров планирует поехать домой, он поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение, добавили в штабе.
Столичные поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы с 5 марта перевели в режим повышенной готовности. Это позволит избежать широкого распространения коронавирусной инфекции и других заболеваний.
Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врача на дом. Людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус готовы принять в новом больничном комплексе в Коммунарке, где созданы все условия для качественной диагностики и лечения, напомнили в штабе.
Всего в России зарегистрировано десять случаев коронавирусной инфекции: два у граждан Китая, семь — у россиян, вернувшихся из Италии, еще один — у гражданина Италии. Двоих китайцев уже выписали, трое россиян, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 101 тысячу.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса