В Москве выписали первого заболевшего коронавирусом россиянина

Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россиянина, заболевшего Россиянина, заболевшего коронавирусом , выписали в Москве после выздоровления, сообщили РИА Новости в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Там уточнили, что речь идет о Давиде Берове , сотруднике Российского футбольного союза.

"Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции". В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается", — цитируют в штабе главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлану Сметанину

После выписки Беров планирует поехать домой, он поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение, добавили в штабе.

Столичные поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы с 5 марта перевели в режим повышенной готовности. Это позволит избежать широкого распространения коронавирусной инфекции и других заболеваний.

Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врача на дом. Людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус готовы принять в новом больничном комплексе в Коммунарке, где созданы все условия для качественной диагностики и лечения, напомнили в штабе.

Всего в России зарегистрировано десять случаев коронавирусной инфекции : два у граждан Китая, семь — у россиян, вернувшихся из Италии, еще один — у гражданина Италии. Двоих китайцев уже выписали, трое россиян, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.