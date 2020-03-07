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В России в общей сложности зарегистрировали десять случаев COVID-19
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РИА Новости

В России в общей сложности зарегистрировали десять случаев COVID-19

11:39 07.03.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В общей сложности десять случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России по данным на субботу, семеро из заразившихся - граждане России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Российской Федерации на сегодняшний день... зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 7 - у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 - у гражданина Италии. Два гражданина КНР выписаны по выздоровлении, трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
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