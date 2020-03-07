В России в общей сложности зарегистрировали десять случаев COVID-19

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В общей сложности десять случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России по данным на субботу, семеро из заразившихся - граждане России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации на сегодняшний день... зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 7 - у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 - у гражданина Италии. Два гражданина КНР выписаны по выздоровлении, трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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