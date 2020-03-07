Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном

Таким образом украинский лидер хотел образно описать постоянно возникающие в стране проблемы, которые он старается решить.

"Везде дыры, и ты руками и ногами пытаешься их заткнуть. Так мы и живем. Мы затыкаем дыры", — сказал Зеленский.

На это интервьюер заметил, что, судя по такому сравнению, Украина похожа на тонущее судно.

"Но мы не тонем", — возразил украинский президент.

Он также заявил, что работа президента "очень похожа" на игру в сериале, но потом поправился, уточнив, что в реальной жизни президентство длится пять лет и главе государства приходится решать гораздо больше проблем.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовало более 70 процентов жителей страны.

Политик неоднократно говорил, что не намерен оставаться на посту дольше одного срока. Тем не менее первый заместитель руководителя президентского офиса Сергей Трофимов предположил, что избиратели могут высказаться за то, чтобы он продолжал руководить страной. Окончательное решение, подчеркнул Трофимов, останется за самим Зеленским.