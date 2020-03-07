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Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном
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РИА Новости

Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном

13:23 07.03.2020 (обновлено: 14:30 07.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian сравнил свое президентство с дырявым судном.
Таким образом украинский лидер хотел образно описать постоянно возникающие в стране проблемы, которые он старается решить.
"Везде дыры, и ты руками и ногами пытаешься их заткнуть. Так мы и живем. Мы затыкаем дыры", — сказал Зеленский.
На это интервьюер заметил, что, судя по такому сравнению, Украина похожа на тонущее судно.
"Но мы не тонем", — возразил украинский президент.
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Он также заявил, что работа президента "очень похожа" на игру в сериале, но потом поправился, уточнив, что в реальной жизни президентство длится пять лет и главе государства приходится решать гораздо больше проблем.
Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовало более 70 процентов жителей страны.
Политик неоднократно говорил, что не намерен оставаться на посту дольше одного срока. Тем не менее первый заместитель руководителя президентского офиса Сергей Трофимов предположил, что избиратели могут высказаться за то, чтобы он продолжал руководить страной. Окончательное решение, подчеркнул Трофимов, останется за самим Зеленским.
Последние социологические опросы показывают снижение рейтинга Зеленского. Так, в феврале Киевский международный институт социологии выяснил, что положительно к нему относятся 47 процентов опрошенных, тогда как в декабре эта цифра составляла 60 процентов.
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Популярные комментарии
Оно не тонет 🙂
7 марта, 13:58
Ярослав Погодин
46461002
Для Зеленского ничего не изменилось, как работал на камеру так и работает. А вот вся странна теперь в массовке
7 марта, 14:07
Андрей Дашков
2420101
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