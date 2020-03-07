Путин обсудил с Назарбаевым сирийский кризис

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсудили сирийский кризис, а также предстоящий визит Назарбаева в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд вопросов, связанных с предстоящим рабочим визитом Нурсултана Назарбаева в Москву. Затрагивалась также тематика урегулирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что в ходе разговора "собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, включая итоги прошедших недавно российско-турецких переговоров на высшем уровне по сирийскому урегулированию, в ходе которых была подтверждена важная роль "астанинского процесса".

"В заключение беседы стороны с удовлетворением отметили высокую интенсивность казахстанско-российских политических контактов в текущем году", - сообщила пресс-служба Назарбаева.