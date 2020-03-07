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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-07T12:40+0300
https://ria.ru/20200307/1568285302.html
Путин обсудил с Назарбаевым сирийский кризис
https://cdn24.img.ria.ru/images/156281/30/1562813043_0:28:2366:1360_1036x0_80_0_0_28d63be21ecc8183918f9348cdf3f7ca.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с Назарбаевым сирийский кризис

12:12 07.03.2020 (обновлено: 12:40 07.03.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой НазарбаеваПрезидент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Назарбаева
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсудили сирийский кризис, а также предстоящий визит Назарбаева в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсужден ряд вопросов, связанных с предстоящим рабочим визитом Нурсултана Назарбаева в Москву. Затрагивалась также тематика урегулирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы.
В свою очередь пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что в ходе разговора "собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, включая итоги прошедших недавно российско-турецких переговоров на высшем уровне по сирийскому урегулированию, в ходе которых была подтверждена важная роль "астанинского процесса".
"В заключение беседы стороны с удовлетворением отметили высокую интенсивность казахстанско-российских политических контактов в текущем году", - сообщила пресс-служба Назарбаева.
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В четверг состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияНурсултан НазарбаевВладимир ПутинКазахстанВ мире
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