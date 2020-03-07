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https://ria.ru/20200307/1568284537.html
В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568284489_48:0:1493:813_1036x0_80_0_0_f81938a868dd7052640fc51a4f77282b.jpg
РИА Новости

В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"

11:55 07.03.2020 (обновлено: 13:00 07.03.2020)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
В подписи к видео отмечается, что в последнее время Сухопутные войска Вооруженных сил Украины отказались от советской системы проверки готовности к боевым действиям.
При этом в комментариях отметили, что, судя по кадрам, Украине по-прежнему нечем гордиться в плане вооружений.
"От советского отошли, но старая советская техника эксплуатируется", — написал Максим Руденький.
"Средний возраст техники 50 лет или больше?" — предположил Серж Алмазов.
"Советский металлолом показали", — отметил Михаил Банный.
Помимо этого, пользователи выразили недоумение насчет того, каким образом Украина с такой сомнительной техникой проводит учения с западными партнерами.
"Это стандарты НАТО?" — удивился Сергей Satmaster28.
"Ох и бомжатник!" — написал пользователь pif paf.
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Популярные комментарии
Ребята, хватит видео из ютуба превращать в федеральную новость и «высмеивать» Украину! И так благодаря пропагандистам с обеих сторон народы так рассорены, что неизвестно, через сколько десятилетий вернутся нормальные, добрососедские отношения...
7 марта, 12:10
Руслан Тлеуж
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А зачем и с кем вы собираетесь быть опять братьями? Вы ещё не поняли, что выросло другое поколение, которое ненавидит нас с вами?
7 марта, 12:43
Александр Смирнов
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