Под Суздалем школьный автобус попал в ДТП с грузовиком и легковушками

БРЯНСК, 7 мар — РИА Новости. Во Владимирской области произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса, грузовика и еще четырех легковых автомобилей, сообщает областной главк МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 7:40 мск на 29-м километре автодороги в Суздальском районе. Водитель грузовика Mercedes Benz, двигавшегося в сторону Владимира, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным микроавтобусом ГАЗ, затем — с легковыми авто Toyota, Hyundai, Renault Logan и Chevrolet Aveo, а после этого съехал на обочину.
Как уточнили в УМВД, в момент аварии детей в школьном автобусе не было, в нем ехали только трое педагогов.
В ДТП пострадали два человека: 26-летнему водителю Chevrolet Aveo потребовалась госпитализация, а 57-летнюю пассажирку микроавтобуса направили на амбулаторное лечение.
Сотрудники ГИБДД начали проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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