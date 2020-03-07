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Туризм
2020-03-07T12:06+0300
https://ria.ru/20200307/1568283845.html
Посол Мексики рассказала о влиянии коронавируса на туризм в стране
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РИА Новости

Посол Мексики рассказала о влиянии коронавируса на туризм в стране

11:33 07.03.2020 (обновлено: 12:06 07.03.2020)
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© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Проблема коронавируса не сказалась на туризме в Мексике, интерес со стороны российских туристов остается, заявила посол страны в России Норма Пенсадо Морено в интервью РИА Новости.
"На сегодняшний момент нет. Он не упал", - сказала дипломат, отвечая на вопрос об интересе со стороны российских туристов к Мексике.
"Но мы убеждены, что все страны должны очень внимательно относиться к этому вопросу, нам надо быть прежде всего готовыми, принимать профилактические меры. Это всё делается. Наш секретариат здравоохранения занимается этим. Также ведется работа между правительственными институтами, чтобы быть уверенными в том, что мы готовы. В области туризма нет никакой тревоги, никаких ограничений. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация и надо ли будет в итоге принимать какие-то решения", - сказала она.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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ТуризмНорма Пенсадо МореноКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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