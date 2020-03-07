Посол Мексики рассказала о влиянии коронавируса на туризм в стране

"Но мы убеждены, что все страны должны очень внимательно относиться к этому вопросу, нам надо быть прежде всего готовыми, принимать профилактические меры. Это всё делается. Наш секретариат здравоохранения занимается этим. Также ведется работа между правительственными институтами, чтобы быть уверенными в том, что мы готовы. В области туризма нет никакой тревоги, никаких ограничений. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация и надо ли будет в итоге принимать какие-то решения", - сказала она.