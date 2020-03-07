Норма Пенсадо: коронавирус не повлиял на туризм в Мексике

Последний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Мехико в феврале получился продуктивным: стороны обсудили экономическое сотрудничество, отмену виз, а его мексиканский визави пообещал вскоре приехать в Россию. О том, как выполняются достигнутые договоренности, беспокоятся ли в Мексике из-за коронавируса и как празднуют в стране 8 марта, корреспондентам РИА Новости Александре Дибижевой и Анастасии Решетниковой рассказала посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.

— Госпожа посол, мы беседуем с вами накануне 8 марта, Международного женского дня. Не секрет, что большинство дипломатов мужчины. Насколько сложно вам выстраивать отношения с ними? Или наоборот — могут ли вам пойти навстречу из-за того, что вы – женщина?

— Я думаю, что о профессии дипломата традиционно думают как о более мужской профессии и что мужчины чаще выбирают эту профессию. В Мексике в течение многих лет женщины борются за права во многих сферах, одна из них – сфера дипломатии. К настоящему моменту мы сильно продвинулись. Я думаю, что мы одна из стран, где есть достаточно хорошая и широкая правовая база в этом плане, передовая по многим аспектам. Но на практике нам еще много нужно сделать. В нашей внешнеполитической службе пока еще есть разница в количестве. Например, число женщин— руководителей посольских или консульских миссий в Мексике сейчас составляет треть от общего количества.

Хорошая новость в том, что в Мексике нынешняя власть очень внимательно относится к гендерным вопросам. Наш глава МИД Марсело Эбрард очень пристально занимается этой темой. Во всех наших посольствах и консульствах, как и в нашем посольстве, есть координатор по гендерным вопросам.

Мексика старается играть активную роль в инициативах в этой сфере на международном уровне, чтобы продвигать тему гендерного равенства. Например, в этом году мы планируем провести в мае форум "Поколение равенства", который проводится структурой ООН, участвуют много стран. Там участвуют не только сами страны, но и представители гражданского общества, что очень важно. Форум будет длиться несколько месяцев, сейчас мы готовимся, в мае этого года будет открытие форума в Мехико. В июле форум завершится в Париже. Мексика и Франция занимаются этой темой вместе.

На национальном уровне мы очень гордимся тем, что в нашем кабинете министров и конгрессе достигнут гендерный паритет. Мы стараемся расширять права женщин, делать так, чтобы женщины больше участвовали в политической жизни, во всех сферах.

— Есть ли в Мексике аналог 8 марта? Как он отмечается?

— 8 марта – международный женский день. В Мексике этот день тоже отмечается как международный день женщин. Но есть разница. Здесь, в России, дарят подарки, цветы — меня всегда поражает количество цветов на 8 марта. По сравнению с некоторыми другими странами в Мексике празднование этого дня в большей степени связано с борьбой за права женщин, проходят марши.

В этом году 8 марта выпадает на воскресенье. 9 марта будет проводиться большая национальная забастовка. Это мирная демонстрация для того, чтобы просто показать, что мы здесь, о нас не надо забывать, и показать, как будет выглядеть мир без женщин. Если женщины не пойдут на работу, не пойдут за покупками, не будут смотреть за детьми, не будут ничего делать. Мы пропадаем на один день. И это форма мирной манифестации. Таким образом мы привлекаем внимание к вопросу борьбы за права женщин, также это способ бороться против насилия в отношении женщин. Во время этого праздника царит абсолютная свобода выражения, к людям, которые хотят выйти на манифестацию, не могут быть применены никакие меры репрессий, наказаний.

Единственный праздник, на который принято дарить цветы — это День матери 10 мая.

— В России один из главных и любимых праздников – это 9 мая. Известно, что Москва направила президенту Мексики Лопесу Обрадору приглашение принять участие в праздничных мероприятиях по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне. Есть информация о том, примет ли он приглашение?

— Это очень важная дата для России и для всего мира. Мы получили приглашение, но пока нет никакого решения. Но Мексика в любом случае будет представлена на праздновании. Не знаю насчет того, приедет ли президент, но будут представители от Мексики.

— Глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего недавнего визита в Мексику заявил, что пригласил своего мексиканского коллегу Марсело Эбрарда посетить Москву и сроки будут согласованы. Известна ли уже примерная дата?

— Мы были очень рады визиту министра Лаврова в Мексику 6 февраля. Визиты высокого уровня всегда очень важны. Надеемся, что в скором времени глава МИД совершит визит (в Москву — прим. ред.). У политиков высокого уровня график очень напряженный, много поездок, встреч. Мы надеемся, что министр иностранных дел Мексики сможет приехать, точные даты пока неизвестны, потому что нужно согласовывать рабочие графики обоих министров. Я думаю, что так как сейчас середина марта, более реально говорить о второй половине года.

— Заинтересована ли Мексика в продолжении сотрудничества с Россией по Sukhoi Superjet 100?

Обсуждается ли вопрос создания в Мексике сервисного центра по обслуживанию этого типа самолетов?

— Здесь идет речь о торговой сделке между компаниями Sukhoi и Interjet. Это вопрос не сотрудничества, а закупок между двумя частными компаниями. Мы как посольство не имеем ни информации, ни возможности вмешиваться в решения, которые принимаются между двумя частными компаниями.

— У России и Мексики есть хороший задел для развития экономических отношений. Объемы взаимных инвестиций не очень велики. Планирует ли Мексика увеличить инвестиции в российский рынок? В какие области?

— Я думаю, что эта тема очень важная. Размеры экономики Мексики и России достаточно схожи – между 1,3 и 1,5 триллионов долларов (ВВП). Но если мы посмотрим на цифры в торговле и инвестициях, они все еще далеки от того потенциала, который мы могли бы достичь. Так что каждый раз, когда мы встречаемся на различных уровнях, всегда приходим к выводу, что надо делать больше, для того чтобы придать импульс нашим торгово-инвестиционным отношениям. Правительства могут сделать многое – быть посредниками, облегчать работу, находить возможности. Но это работа предпринимателей с одной и другой стороны: знакомиться, ехать в другую страну, изучать и в конце заниматься реализацией бизнеса. Мы не можем заниматься бизнесом, мы не продаем ничего. Но что мы можем сделать и что мы делаем – это помогать. В прошлом году, например, в апреле вновь заработал комитет предпринимателей России и Мексики. Он долгие годы был не активен по различным причинам. А в прошлом году вновь заработал. Интерес растет, мы встречаемся с членами этого комитета. В конце месяца – 30-31 марта – достаточно многочисленная делегация российских предпринимателей поедет в Мексику для изучения возможностей ведения бизнеса с Мексикой.

— А какие предприниматели? Какие компании?

— Из различных секторов – строительства, транспорта, технологии, информации. Спектр разнообразный. В свою очередь, в Мексике готовятся, чтобы российские предприниматели могли встретиться со своими мексиканским визави. Мы занимались подготовкой участия мексиканской делегации в ПМЭФ-2020, но, к сожалению, он был отменен. Но, может, появятся другие возможности, в конце года. Это решение (об отмене ПМЭФ – прим. ред.) не значит, что мы остановимся. Мы будем продолжать работать совместно с Россией по поиску новых возможностей.

— И Мексика, и Россия – важные на рынке производители нефти. Прорабатываются ли какие-то совместные инициативы в этой области? Например, может ли Мехико закупать российские технологии?

— Участие России в энергетическом секторе Мексики уже есть. При предыдущей администрации в рамках энергетической реформы было несколько тендерных заявок на участки в различных частях страны, где предполагалось, могли быть важные месторождения. "Лукойл" участвовал в нескольких тендерах и между 2017 и 2018 годами выиграл три тендера на различные участки в Мексике. Два из них совместно с итальянской компанией Eni, так что они сейчас там. Также недавно мы видели информацию о том, что в части, где "Лукойл" и Eni ведут разведку, нашли большой источник ресурсов. Так что, очевидно, это означает, что по мере того как работы продвигаются, возможно, помимо разведки, может начаться добыча, будет затронут вопрос технологий. Это нельзя предсказать сейчас, но я думаю, что это часть процесса, где уже есть российское присутствие. В настоящее время политика Мексики в области энергетики пересматривается. Так что это могло бы открыть новые возможности, но мы пока не знаем точно. Эта тема, которая интересует обе страны, но пока, скажем так, присутствие, которое уже есть у России, у "Лукойла" в Мексике может развиться в какой-то момент.

— Но у Мексики пока нет планов привлекать другие российские компании?

— Сейчас не будет новых тендеров. Так что на данный момент планов нет.

— Одним из итогов визита Сергея Лаврова в Мексику стала договоренность о проведении заседания российско-мексиканской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно должно пройти в Мехико в 2020 году. Известно ли уже примерное время? Будет ли это весной или осенью?

— То, что эта комиссия состоится — очень важно. С 2011 года нам не удавалось собраться и сейчас мы договорились провести ее в этом году, она пройдет в Мексике. Мы попросили российскую сторону где-то месяц назад, чтобы она предложила даты, в которые ее представителям было бы удобно приехать в Мексику. Так как мероприятие пройдет у нас, удобнее просто подстроиться под даты, в которые удобно российским коллегам. Так что сейчас мы ждем предложения о датах от России. Надеемся, что это будет скоро.

— Во время вашего выступления в Госдуме в декабре прошлого года вы подчеркнули, что туризм – одна из важных составляющих отношений России и Мексики. Глава российского МИД во время своей поездки в Мехико обсудил с господином Эбрардом целесообразность введения безвизового режима для граждан двух стран. Уже началась какая-то работа в этом направлении?

— Процесс о возможном соглашении между странами начался уже давно. Мы много обсуждали эту тему. Вопрос в том, что нам нужно найти техническое решение. Наши законодательства отличаются и нам нужно понять, как их согласовать, чтобы продвинуться в этом вопросе. Но нам очень приятно, что Мексика с 2010 года сильно облегчила въезд для российских туристов. Им не нужно получать визу, не нужно платить за нее, это бесплатно. Единственное, что нужно человеку, который хочет приехать посмотреть Мексику, — это доступ к компьютеру и сделать себе электронное разрешение. И мы видим результаты. Даже за период 2018-19 годов рост российских туристов в Мексику составил почти 32%. В прошлом году к нам приехали около 85 тысяч россиян. Мы будем продолжать обсуждать этот вопрос, смотреть, получается ли скоординировать законодательства между двумя странами, чтобы достичь соглашения. Но вместе с этим мы будем продолжать следовать этой политике облегченного въезда в страну для россиян. Надеемся, что Россия ответит нам взаимностью. Россия установила для группы стран несколько лет назад возможность въезда в страну через Дальний Восток. К сожалению, очень мало мексиканцев, которые могут приехать в Россию таким путем. Затем появилась возможность въезда через Калининград. Но опять же мало мексиканцев, которые пользуются такой опцией. В октябре прошлого года открылась возможность въезда через Санкт-Петербург. Это оказалось более эффективным. Мы видим, что больше мексиканцев стали приезжать в Россию таким путем. Правда, это создало для нас определенные вызовы. Потому что мексиканцу, въезжающему по электронной визе в Санкт-Петербург, очень трудно понять, почему он не может с этим электронным разрешением приехать в Москву. Мы очень рады тому, что в следующем году начнется расширенная программа электронных виз на всей территории России. Несомненно, это будет еще один шаг вперед в этом процессе.

— Но мы можем ожидать результата по безвизовому соглашению в этом году, например?

— Я не могу сказать. Это зависит от разных инстанций. И как я уже сказала, вопрос в различии наших законодательств. Эти процессы могут занимать много времени.

— Проблема коронавируса отразится на туристической отрасли Мексики? Может быть, у вас есть информация о том, упал ли интерес со стороны россиян?