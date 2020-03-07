Россия и Мексика обсуждают отмену виз, сообщила посол в Москве

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вопрос безвизового соглашения между Россией и Мексикой прорабатывается, но необходимо согласовать технические детали для решения, заявила посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.
Ранее во время своего визита в Мексику глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом целесообразность введения безвизового режима для граждан двух стран.
"Процесс о возможном соглашении между странами начался уже давно. Мы много обсуждали эту тему. Вопрос в том, что нам нужно найти техническое решение. Наши законодательства отличаются и нам нужно понять, как их согласовать, чтобы продвинуться в этом вопросе", - сказала она.
Дипломат также подчеркнула, что решения этого вопроса зависит от различных инстанций и это может занимать много времени.