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Россия и Мексика обсуждают отмену виз, сообщила посол в Москве
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РИА Новости

Россия и Мексика обсуждают отмену виз, сообщила посол в Москве

11:32 07.03.2020 (обновлено: 12:24 07.03.2020)
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© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вопрос безвизового соглашения между Россией и Мексикой прорабатывается, но необходимо согласовать технические детали для решения, заявила посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.
Ранее во время своего визита в Мексику глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом целесообразность введения безвизового режима для граждан двух стран.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Вчера, 11:21
Посол Мексики рассказала о возможном визите в Россию главы МИД
"Процесс о возможном соглашении между странами начался уже давно. Мы много обсуждали эту тему. Вопрос в том, что нам нужно найти техническое решение. Наши законодательства отличаются и нам нужно понять, как их согласовать, чтобы продвинуться в этом вопросе", - сказала она.
Дипломат также подчеркнула, что решения этого вопроса зависит от различных инстанций и это может занимать много времени.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
7 февраля, 05:25
Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
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