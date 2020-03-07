Россия и Мексика обсуждают отмену виз, сообщила посол в Москве

"Процесс о возможном соглашении между странами начался уже давно. Мы много обсуждали эту тему. Вопрос в том, что нам нужно найти техническое решение. Наши законодательства отличаются и нам нужно понять, как их согласовать, чтобы продвинуться в этом вопросе", - сказала она.