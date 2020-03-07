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Посол Мексики рассказала о возможном визите в Россию главы МИД
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РИА Новости

Посол Мексики рассказала о возможном визите в Россию главы МИД

11:21 07.03.2020 (обновлено: 12:07 07.03.2020)
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© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Визит главы МИД Мексики в Россию возможен во второй половине года, но точные даты неизвестны, заявила в интервью РИА новости посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Мексику в начале февраля заявил, что пригласил своего мексиканского коллегу Марсело Луиса Эбрарда посетить Москву, сроки будут согласованы.
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"Мы были очень рады визиту министра Лаврова в Мексику 6 февраля. Визиты высокого уровня всегда очень важны. Надеемся, что в скором времени глава МИД совершит визит (в Москву - ред.). У политиков высокого уровня график очень напряженный, много поездок, встреч. Мы надеемся, что министр иностранных дел Мексики сможет приехать, точные даты пока неизвестны, потому что нужно согласовывать рабочие графики обоих министров. Я думаю, что, так как сейчас середина марта, более реально говорить о второй половине года", - заявила посол.
Рабочая поездка Лаврова в Мексику прошла в юбилейный год - 130 лет назад (11 декабря 1890 года) между странами были установлены дипломатические отношения.
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Марсело Луис ЭбрардНорма Пенсадо МореноРоссияСергей ЛавровМексикаВ мире
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