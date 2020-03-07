Посол Мексики рассказала о возможном визите в Россию главы МИД

"Мы были очень рады визиту министра Лаврова в Мексику 6 февраля. Визиты высокого уровня всегда очень важны. Надеемся, что в скором времени глава МИД совершит визит (в Москву - ред.). У политиков высокого уровня график очень напряженный, много поездок, встреч. Мы надеемся, что министр иностранных дел Мексики сможет приехать, точные даты пока неизвестны, потому что нужно согласовывать рабочие графики обоих министров. Я думаю, что, так как сейчас середина марта, более реально говорить о второй половине года", - заявила посол.