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2020-03-07T11:15+0300
https://ria.ru/20200307/1568283218.html
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

11:15 07.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
"Ко мне поступили ряд предложений по поставкам нефти и переработки в Белоруссии. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы", - сказал Лукашенко на встрече с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, сообщает официальный сайт главы Белоруссии.
Нефтяной станок-качалка
6 марта, 10:26
Белоруссия договорилась с Азербайджаном о поставке нефти в марте
Вместе с тем он отметил, что тема предстоящего с ним разговора прежняя - "поставки в Белоруссию углеводородного сырья, прежде всего нефти".
В настоящее время оба НПЗ в Белоруссии работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск ищет альтернативных поставщиков сырья. Ранее в правительстве республики сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
2 марта, 14:23Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Экспорт нефти из РФ в Белоруссию в январе-феврале сократился на 76%
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БелнефтехимАлександр ЛукашенкоБелоруссияАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
Походи по базару, поищи другого товара! Привыкли к дармовой нефти из России. Вот и покупайте в Азербайджане-там так накрутят- по -братски!
7 марта, 11:39
dd.rwk
4330014
скоро нефть три копейки стоить будет
7 марта, 13:22
Mix Stream
410007
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