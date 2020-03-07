Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Белоруссия договорилась с Азербайджаном о поставке нефти в марте

Белоруссия договорилась с Азербайджаном о поставке нефти в марте

Вместе с тем он отметил, что тема предстоящего с ним разговора прежняя - "поставки в Белоруссию углеводородного сырья, прежде всего нефти".