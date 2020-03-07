Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
"Ко мне поступили ряд предложений по поставкам нефти и переработки в Белоруссии. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы", - сказал Лукашенко на встрече с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, сообщает официальный сайт главы Белоруссии.
Вместе с тем он отметил, что тема предстоящего с ним разговора прежняя - "поставки в Белоруссию углеводородного сырья, прежде всего нефти".
В настоящее время оба НПЗ в Белоруссии работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск ищет альтернативных поставщиков сырья. Ранее в правительстве республики сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.