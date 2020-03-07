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75 лет Великой Победы
2020-03-07T12:07+0300
https://ria.ru/20200307/1568283019.html
Мексиканская делегация приедет на годовщину Победы в Россию
https://cdn24.img.ria.ru/images/152686/55/1526865541_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f4c2cf9ce364c0dfa2155bd11c1d4899.jpg
РИА Новости

Мексиканская делегация приедет на годовщину Победы в Россию

11:10 07.03.2020 (обновлено: 12:07 07.03.2020)
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© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пока неизвестно, приедет ли президент Мексики Лопес Обрадор на празднование 75-летия Победы в Москву, но мексиканская делегация будет присутствовать на мероприятиях, заявила в интервью РИА Новости посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.
"Это очень важная дата для России и для всего мира. Мы получили приглашение, но пока нет никакого решения. Но Мексика в любом случае будет представлена на праздновании. Не знаю насчет того, приедет ли президент, но будут представители от Мексики", - сказала посол.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Ранее посол РФ в Мехико Виктор Коронелли заявил в интервью РИА Новости, что Россия направила президенту Мексики Лопесу Обрадору приглашение принять участие в праздничных мероприятиях по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, Москва надеется, что мексиканский лидер примет это приглашение.
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75 лет Великой ПобедыНорма Пенсадо МореноРоссияАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
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