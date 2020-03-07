Мексиканская делегация приедет на годовщину Победы в Россию

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пока неизвестно, приедет ли президент Мексики Лопес Обрадор на празднование 75-летия Победы в Москву, но мексиканская делегация будет присутствовать на мероприятиях, заявила в интервью РИА Новости посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.
"Это очень важная дата для России и для всего мира. Мы получили приглашение, но пока нет никакого решения. Но Мексика в любом случае будет представлена на праздновании. Не знаю насчет того, приедет ли президент, но будут представители от Мексики", - сказала посол.
Ранее посол РФ в Мехико Виктор Коронелли заявил в интервью РИА Новости, что Россия направила президенту Мексики Лопесу Обрадору приглашение принять участие в праздничных мероприятиях по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, Москва надеется, что мексиканский лидер примет это приглашение.
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