Власти Югры опровергли сообщения о заболевшем коронавирусом ребенке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар - РИА Новости. Власти Власти Ханты-Мансийского автономного округа опровергли сообщения СМИ о том, что в столице региона выявлен ребенок, заболевший коронавирусом . Соответствующее заявление появилось в официальной группе правительства Югры в социальной сети "ВКонтакте"

Вечером в пятницу интернет-издание "ЮграPro" сообщило, что в Ханты-Мансийск прилетела семья, отдыхавшая в Италии , после чего ребенка госпитализировали, так как у него "диагностировано заражение коронавирусом". Источники этой информации не раскрывались, подтвердить факт в Роспотребнадзоре данному изданию не удалось.

"В Югре нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом. В том числе и у ребенка с признаками ОРВИ, который вместе с семьей ранее вернулся из Италии", - говорится в сообщении.

По словам замглавы окружного управления Роспотребнадзора Инны Кудрявцевой, которые приводятся в сообщении, семья вместе с ребенком "изолирована в Окружную клиническую больницу для обследования".

"Мальчик несколько дней ходил в школу и был в контакте с учителями и детьми, им также назначено обследование. Дети в данный момент переведены на дистанционное обучение", - сообщила она.

Власти автономного округа в пятницу постановлением правительства Югры обязали работодателей измерять температуру сотрудникам, кроме того, в регионе с 10 марта приостановили все массовые мероприятия с участием иностранцев для предупреждения возможного распространения нового коронавируса.

На заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Югры, которое состоялось в четверг, отмечалось, что случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено, однако под медицинским наблюдением находятся 12 человек, восемь из которых - граждане Китая , находящиеся в Югре по трудовой визе. Оставшиеся четверо недавно вернулись из КНР.