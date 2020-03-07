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Власти Югры опровергли сообщения о заболевшем коронавирусом ребенке
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РИА Новости

Власти Югры опровергли сообщения о заболевшем коронавирусом ребенке

10:17 07.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа опровергли сообщения СМИ о том, что в столице региона выявлен ребенок, заболевший коронавирусом. Соответствующее заявление появилось в официальной группе правительства Югры в социальной сети "ВКонтакте".
Вечером в пятницу интернет-издание "ЮграPro" сообщило, что в Ханты-Мансийск прилетела семья, отдыхавшая в Италии, после чего ребенка госпитализировали, так как у него "диагностировано заражение коронавирусом". Источники этой информации не раскрывались, подтвердить факт в Роспотребнадзоре данному изданию не удалось.
"В Югре нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом. В том числе и у ребенка с признаками ОРВИ, который вместе с семьей ранее вернулся из Италии", - говорится в сообщении.
По словам замглавы окружного управления Роспотребнадзора Инны Кудрявцевой, которые приводятся в сообщении, семья вместе с ребенком "изолирована в Окружную клиническую больницу для обследования".
"Мальчик несколько дней ходил в школу и был в контакте с учителями и детьми, им также назначено обследование. Дети в данный момент переведены на дистанционное обучение", - сообщила она.
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Власти автономного округа в пятницу постановлением правительства Югры обязали работодателей измерять температуру сотрудникам, кроме того, в регионе с 10 марта приостановили все массовые мероприятия с участием иностранцев для предупреждения возможного распространения нового коронавируса.
На заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Югры, которое состоялось в четверг, отмечалось, что случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено, однако под медицинским наблюдением находятся 12 человек, восемь из которых - граждане Китая, находящиеся в Югре по трудовой визе. Оставшиеся четверо недавно вернулись из КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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Коронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПроисшествия
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