У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 в субботу произошло у Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу в 11.03 (03.03 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 50,1 градуса северной широты и 156,7 градуса восточной долготы – в 81 километре юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения находился на глубине 51 километр", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Северо-Курильска.
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