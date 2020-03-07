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У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0
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РИА Новости

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0

09:37 07.03.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
© РИА Новости / Антон Денисов
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 в субботу произошло у Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу в 11.03 (03.03 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 50,1 градуса северной широты и 156,7 градуса восточной долготы – в 81 километре юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения находился на глубине 51 километр", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Северо-Курильска.
Сейсмограф. Архивное фото
16 февраля, 12:20
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ПарамуширРоссийская академия наукКурильские островаСеверо-КурильскПроисшествия
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