Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Так называемое представительство президента Владимира Зеленского в Так называемое представительство президента Украины Крыму назвало недопустимым возобновление поставок воды на полуостров. Об этом говорится в сообщении "представительства" на Facebook

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым, так как там живут украинцы и это вопрос "гуманитарной ответственности". Позже он пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.

По мнению авторов заявления, возобновление поставок воды также помешает "возвращению" полуострова.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.