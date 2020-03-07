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Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
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РИА Новости

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

07:10 07.03.2020 (обновлено: 10:30 07.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Так называемое представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму назвало недопустимым возобновление поставок воды на полуостров. Об этом говорится в сообщении "представительства" на Facebook.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым, так как там живут украинцы и это вопрос "гуманитарной ответственности". Позже он пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
6 марта, 22:38
Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
По мнению авторов заявления, возобновление поставок воды также помешает "возвращению" полуострова.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу полностью прекратилась.
Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.
В России не раз отмечали, что киевские власти, перекрыв поставку воды в Крым, грубо нарушают не только международное гуманитарное право — право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек.
Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым
6 марта, 14:49
Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым
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Денис ШмыгальСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
"хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию."😡- Сейчас в этом вся суть государственности на Украине!!! Им не важно как живут их граждане, им бы гадостей России поболе сделать... А состояние их страны-это вопрос уже вторичный!!!😡😡😡
7 марта, 07:21
Alex Capilat
124001315
Суть в том, что с 2014 года государства Украина НЕ СУЩЕСТВУЕТ вообще! Есть территория и частные военнизированные банды олигархов и нацистов и называется всё это - примитивная Махновщина.
7 марта, 08:01
scoffer
119110415
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