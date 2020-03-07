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Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
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РИА Новости

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

07:00 07.03.2020 (обновлено: 09:48 07.03.2020)
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© REUTERS / Steve BerryПассажиры на борту круизного лайнера Grand Princess
Пассажиры на борту круизного лайнера Grand Princess
© REUTERS / Steve Berry
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Посольство России в США следит за судьбой четырёх граждан РФ, находящихся на борту круизного лайнера Grand Princess, где нашли коронавирус, говорится в заявлении миссии, размещённом на ее официальной странице Facebook.
"В ответ на наш запрос госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера Grand Princess (в настоящее время у берегов Калифорнии на карантине) находятся четверо наших соотечественников. Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Внимательно следим за развитием ситуации", - отмечается в сообщении.
"Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами", - добавляется в сообщении.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаСШАВ мире
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