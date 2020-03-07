Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

"В ответ на наш запрос госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера Grand Princess (в настоящее время у берегов Калифорнии на карантине) находятся четверо наших соотечественников. Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Внимательно следим за развитием ситуации", - отмечается в сообщении.
"Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами", - добавляется в сообщении.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса