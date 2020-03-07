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Авиасообщение Сахалина с Хоккайдо приостановили из-за коронавируса
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РИА Новости

Авиасообщение Сахалина с Хоккайдо приостановили из-за коронавируса

06:30 07.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета
Вид из окна российского самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар – РИА Новости. Авиасообщение Сахалина с японским островом Хоккайдо прекращено из-за коронавируса, сообщило в субботу правительство Сахалинской области.
Ранее власти Сахалина в связи со сложившейся ситуацией обратились в правительство России с просьбой о закрытии воздушного сообщения с Хоккайдо. В пятницу авиакомпания "Аврора", которая выполняет рейсы из Южно-Сахалинска в Саппоро и в обратном направлении, заявила о прекращении работы в этом направлении с 7 марта.
"Полеты с Сахалина на Хоккайдо и обратно закрыты. Запрет на авиасообщение продлится до особого распоряжения. Это вопрос безопасности сахалинцев, поэтому считаем такое решение единственно правильным. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить проникновения и распространения коронавируса на территории нашей области", - цитирует пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко.
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По информации местных властей, решение принято по итогам совещания вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с главами регионов страны. С просьбой о приостановке сообщения Сахалина с Хоккайдо в правительство РФ обратился глава островного региона. Сегодня на японском острове действует режим ЧС, COVID-19 заражены около 80 человек.
Сахалинцы, в настоящее время находящиеся на Хоккайдо, смогут вернуться домой через Токио и Сеул или в составе организованных групп после обращения в российское консульство.
Сейчас на Сахалине для всех прибывающих с японского острова организовали карантинные мероприятия. Жители региона без признаков заболевания в течение 14 дней будут находиться дома на больничном. Иностранцев планируют размещать также на две недели в стационарных карантинных пунктах. В регионе также проверяют пассажиров самолетов и морских судов из стран Юго-Восточной Азии.
Пятого марта Сахалин первым из дальневосточных регионов провел масштабные учения по профилактике коронавируса. Около 100 специалистов из медицинских учреждений, регионального минздрава, Роспотребнадзора, силовых структур и гражданских служб отработали межведомственное взаимодействие в аэропорту Южно-Сахалинска.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХоккайдоСахалинОбщество
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