Кувейт приостановил авиасообщение с рядом стран из-за коронавируса

По данным агентства, всем прилетающим в Кувейт из этих стран будет отказано во въезде даже при наличии действующего вида на жительство или визы. Кроме того, запрет на въезд будет действовать для тех, кто недавно побывал в вышеперечисленных государствах. Согласно указу правительства, только гражданам Кувейта, проживающим в этих странах, будет предоставлена возможность въехать в страну после прохождения необходимых карантинных мер.