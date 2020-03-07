Кувейт приостановил авиасообщение с рядом стран из-за коронавируса

По данным агентства, всем прилетающим в Кувейт из этих стран будет отказано во въезде даже при наличии действующего вида на жительство или визы. Кроме того, запрет на въезд будет действовать для тех, кто недавно побывал в вышеперечисленных государствах. Согласно указу правительства, только гражданам Кувейта, проживающим в этих странах, будет предоставлена возможность въехать в страну после прохождения необходимых карантинных мер.
На сегодняшний день в Кувейте зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом коронавируса из всех шести арабских стран Персидского залива. В стране болеют более 50 человек, большинство из них заразились во время поездок в Иран. Ранее власти Кувейта запретили гражданам Филиппин, Индии, Бангладеш, Египта, Сирии, Азербайджана, Турции, Шри-Ланки, Грузии и Ливана въезжать в эмират без заверенных кувейтскими посольствами справок об отсутствии заражения коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса