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Кувейт приостановил авиасообщение с рядом стран из-за коронавируса
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РИА Новости

Кувейт приостановил авиасообщение с рядом стран из-за коронавируса

05:59 07.03.2020
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© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкКувейт
Кувейт
© РИА Новости / А. Игнатов
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Кувейт. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство Кувейта приняло решение на неделю приостановить авиасообщение с рядом стран из-за распространения нового типа коронавируса, передает кувейтское агентство KUNA.
Сообщается, что премьер-министр шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах и члены правительства по итогам экстренного совещания в пятницу вечером приняли решение приостановить на неделю все рейсы из и в Бангладеш, Филиппины, Индию, Шри-Ланку, Сирию, Ливан и Египет.
По данным агентства, всем прилетающим в Кувейт из этих стран будет отказано во въезде даже при наличии действующего вида на жительство или визы. Кроме того, запрет на въезд будет действовать для тех, кто недавно побывал в вышеперечисленных государствах. Согласно указу правительства, только гражданам Кувейта, проживающим в этих странах, будет предоставлена возможность въехать в страну после прохождения необходимых карантинных мер.
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На сегодняшний день в Кувейте зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом коронавируса из всех шести арабских стран Персидского залива. В стране болеют более 50 человек, большинство из них заразились во время поездок в Иран. Ранее власти Кувейта запретили гражданам Филиппин, Индии, Бангладеш, Египта, Сирии, Азербайджана, Турции, Шри-Ланки, Грузии и Ливана въезжать в эмират без заверенных кувейтскими посольствами справок об отсутствии заражения коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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