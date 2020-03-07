Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T14:09+0300
https://ria.ru/20200307/1568277701.html
Японцев восхитил творожный сырок из России
https://cdn24.img.ria.ru/images/153291/20/1532912013_0:279:3018:1977_1036x0_80_0_0_4213660d60c632d34f1263d14be7461a.jpg
РИА Новости

Японцев восхитил творожный сырок из России

05:07 07.03.2020 (обновлено: 14:09 07.03.2020)
43712
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСырки на конвейере
Сырки на конвейере
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Сырки на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Японские пользователи соцсети Twitter восхитились российским творожным сырком в шоколаде.
Впечатлениями от его вкуса поделился юзер okomesuki_3, пост стал вирусным, набрав более 71 тысячи лайков и 20 тысяч ретвитов. Пользователь рассказал, что купил продукт в магазине иностранных товаров и перед употреблением десять секунд разогревал его в микроволновке.
Автор твита указал, в каком магазине можно найти сырок в Японии. Комментарии оставили как русскоязычные пользователи, так и японцы. Вторых заинтересовал сырок, а россияне разделили восторг okomesuki_3 и посоветовали ему в следующий раз не разогревать этот продукт.
Сливочное масло
26 июля 2018, 08:16
Роскачество проверило сливочное масло в магазинах на соответствие ГОСТам
Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные и полезные глазированные сырки и что должно быть в их составе. В частности, в классических творожных сырках не должно быть крахмала, каррагинана, камеди и растительных жиров.
280335106528
Обсудить 36
РоскачествоЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Спасибо конечно, но на острова так и не надейтесь.
7 марта, 05:09
Александр Серов
100480004
Дикари...
7 марта, 05:20
ppet.g6
384530034
Рекомендуем
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Россия получает недра Средиземного моря
Любопытный кот из Сибири стал звездой Сети
Любопытный кот из Сибири стал звездой Сети
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Логотип автомобиля Lada
ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Минтранс обновил требования к фотографиям машин во время техосмотра
Не верю! Туры в Ухань, кроссовки с Гитлером, cистема вбросов в чаты
Не верю! Туры в Ухань, кроссовки с Гитлером, cистема вбросов в чаты
Кадр из кинофильма В бой идут одни старики
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им "Смуглянки"
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Туристы на Красной площади в Москве
Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян
Станислав Богданович и Александра Вернигора
Что случилось с украинскими шахматистами, погибшими в Москве
В Сети высмеяли видео с демонстрацией украинской боевой мощи
В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
Кадр из фильма Няньки
Умер исполнитель главной роли в фильме "Няньки" Дэвид Пол
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров исполнил новогоднюю мечту мальчика из Брянска
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния