Японцев восхитил творожный сырок из России

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Японские пользователи соцсети Twitter восхитились российским творожным сырком в шоколаде.
Впечатлениями от его вкуса поделился юзер okomesuki_3, пост стал вирусным, набрав более 71 тысячи лайков и 20 тысяч ретвитов. Пользователь рассказал, что купил продукт в магазине иностранных товаров и перед употреблением десять секунд разогревал его в микроволновке.
Автор твита указал, в каком магазине можно найти сырок в Японии. Комментарии оставили как русскоязычные пользователи, так и японцы. Вторых заинтересовал сырок, а россияне разделили восторг okomesuki_3 и посоветовали ему в следующий раз не разогревать этот продукт.
26 июля 2018, 08:16Роскачество проверило сливочное масло в магазинах на соответствие ГОСТам
Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные и полезные глазированные сырки и что должно быть в их составе. В частности, в классических творожных сырках не должно быть крахмала, каррагинана, камеди и растительных жиров.