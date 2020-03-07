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Песков: подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану
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РИА Новости

Песков: подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану

05:06 07.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Оргкомитет "Победа", занимающийся подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжает работать по плану, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Работа продолжается по плану", - сказал он.
Ранее были приняты решения об отмене Российского экономического форума в Сочи, а затем и Петербургского международного экономического форума в связи с распространением коронавируса.
Оргкомитет "Победа" возглавляет лично президент РФ Владимир Путин, в него входят руководители министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций.
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РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий ПесковОбщество
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