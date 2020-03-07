Песков: подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Оргкомитет "Победа", занимающийся подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжает работать по плану, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Работа продолжается по плану", - сказал он.
Ранее были приняты решения об отмене Российского экономического форума в Сочи, а затем и Петербургского международного экономического форума в связи с распространением коронавируса.
Оргкомитет "Победа" возглавляет лично президент РФ Владимир Путин, в него входят руководители министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций.