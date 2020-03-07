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https://ria.ru/20200307/1568277294.html
Украинский эксперт предложил усилить ВМС списанными кораблями из США
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РИА Новости

Украинский эксперт предложил усилить ВМС списанными кораблями из США

04:29 07.03.2020 (обновлено: 08:11 07.03.2020)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины/Михаил Палинчак / Церемония передачи Украине американских катеров Drummond и Cushing в Балтиморе
Церемония передачи Украине американских катеров Drummond и Cushing в Балтиморе
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины/Михаил Палинчак /
Церемония передачи Украине американских катеров Drummond и Cushing в Балтиморе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Списанные военные корабли из США являются единственным средством усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море. С таким заявлением на брифинге издания "Главком" выступил украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
"Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы "секонд-хэнд" кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море", - заявил эксперт.
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По его словам, проработка данного вопроса новым министром обороны Украины Андреем Тараном будет "суперуспехом".
В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа.
Крылатыми ракетами в американском флоте вооружены только эсминцы типа Arleigh Burke, крейсеры типа Ticonderoga, а также атомные подводные лодки.
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Ситуация на УкраинеЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныСШАВ мире
Популярные комментарии
В принципе Украина может создать самый мощный флот в мире!!! Но только галерный!!!😂😂😂
7 марта, 06:56
Alex Capilat
9462000
Когда-то был ВМФ Украины (тогда были корабли), когда кораблей не стало появились ВМСУ... А когда силы исчезнут, как переименуют???😂😂😂
7 марта, 06:55
Alex Capilat
10343000
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