Украинский эксперт предложил усилить ВМС списанными кораблями из США

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Списанные военные корабли из Списанные военные корабли из США являются единственным средством усиления ВМС Украины , которое позволит изменить баланс сил на Черном море . С таким заявлением на брифинге издания " Главком " выступил украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы "секонд-хэнд" кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море", - заявил эксперт.

По его словам, проработка данного вопроса новым министром обороны Украины Андреем Тараном будет "суперуспехом".

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа.