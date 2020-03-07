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https://ria.ru/20200307/1568277060.html
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им "Смуглянки"
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РИА Новости

Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им "Смуглянки"

03:39 07.03.2020 (обновлено: 14:55 07.03.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "В бой идут одни старики"
Кадр из кинофильма В бой идут одни старики
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из кинофильма "В бой идут одни старики". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании. Об этом сообщает издание strana.ua.
На 12-летнего подростка из Волынской области в соцсетях развернулась травля, радикально настроенные пользователи назвали его "пропагандистом Русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями".
В этом году конкурс посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Помимо "Смуглянки", Ткачук исполнил "Синюю вечность" Муслима Магомаева и Souvenir Демиса Руссоса. Украинских песен на этом конкурсе юный исполнитель не пел. Мальчик обошел сверстников из 23 стран, при этом жюри присудило ему не только главный приз, Максима назвали лучшим в трех отдельных номинациях.
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"Смуглянка" — песня на слова Якова Шведова и музыку Анатолия Новикова. В ней воспевалась девушка-партизанка времен гражданской войны.
После Второй мировой войны "Смуглянка" в разных обработках входила в репертуар таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага и многих других.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
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Ситуация на УкраинеДемис РуссосИосиф КобзонВолынская областьВеликобританияСофия РотаруУкраинаВ мире
Популярные комментарии
в составе СССР украина казалась цивилизованной республикой, а вот оказывается живут там дикари дикарями...
7 марта, 07:18
bva.081261
12620101
Молоток паренёк! Не слушай никого и приезжай к нам в Россию! Можно сказать юный герой нашего времени.
7 марта, 07:26
Александр Серов
12410002
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