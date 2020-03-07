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https://ria.ru/20200307/1568276904.html
Эксперты рассказали о ежегодном подорожании цветов
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РИА Новости

Эксперты рассказали о ежегодном подорожании цветов

03:26 07.03.2020 (обновлено: 03:43 07.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродажа цветов
Продажа цветов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Продажа цветов. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Розничная стоимость цветов в России в среднем увеличивается на 10% каждый год, без помощи государства замедлить темпы роста цен невозможно: отечественные производители работают на пределе окупаемости, занимая не более 15% рынка, представленного в основном импортной продукцией, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Такая динамика естественна, так как дорожает все, что связано с производством в промышленных теплицах: и газ, и электроэнергия, и расходные материалы. Но в этом году наиболее заметно на увеличении цены сказалось повышение НДС до 20%. Мы покрываем порядка 15% потребности в цветах отечественного потребителя, конкурентоспособность российских цветов падает, и повышение стало очень существенной проблемой", - сказала агентству генеральный директор ассоциации "Теплицы России" Наталия Рогова.
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Производство цветов сопряжено с высокими затратами, а ежегодный рост стоимости на 10% - минимальный уровень, который позволяет отечественным предприятиям окупать свои расходы. "Цветы не покупают постоянно, самые большие объемы – перед праздниками, а теплицы надо строить и поддерживать круглый год", - пояснила она.
"С 1 января 2019 года, когда помимо 6% единого сельскохозяйственного налога производителям цветов добавили еще и НДС в размере 20%, налоговая нагрузка стала такой большой, что для того, чтобы с ней справиться, нужно брать дополнительные кредиты", - говорит председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Но повышать цены дальше нельзя: их диктует рынок, и российские розы просто тогда перестанут покупать, добавил он.
Аналитики BusinesStat полагают, что до 2023 года цены на срезанные цветы будут расти на 3,8-7,1% в год. "Основные факторы удорожания - продолжительное снижение курса рубля к доллару и евро и, как следствие, подорожание удобрений, пестицидов, топлива, посадочного материала; рост процентных ставок по кредитам и повышение ставки НДС", - говорится в исследовании агентства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Заморские цены

Отечественные розы занимают не более 17% всех срезанных цветов, а 83% приходится на импорт. При поддержке государства отечественное производство роз могло бы вырасти в три-пять раз, говорит Антипов. "Только после этого мы могли бы не только предлагать потребителям свежие розы, но и влиять на рыночные цены", - считает он.
Доминирование импорта объясняется еще и снижением в три раза, до 5%, таможенной пошлины на ввоз цветов в Россию, которое произошло в 2013 году после вступления в страны в ВТО, отмечают в ассоциации цветоводов. Но повышать ее снова с такого небольшого уровня бессмысленно, уверена Рогова: это лишь приведет к увеличению стоимости цветка и снижению покупательной способности, а заложниками ситуации окажутся отечественные производители.
"Для того чтобы производители смогли заместить рынок отечественной продукцией хотя бы наполовину от общего объема потребления, цветоводам нужно построить не менее 400 гектаров теплиц (в основном – розы). Сейчас у нас порядка 180 гектаров действующих цветочных теплиц", - уточняет гендиректор ассоциации.
"Сегодня, к сожалению, тепличным производителям промышленных цветов не оказывается никакой господдержки. Надеемся, что она все-таки будет. Это не только налоговые преференции, например, снижение НДС до 10%, но и помощь в строительстве теплиц, которое является очень дорогостоящим", - подчеркнула она.
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Цветы покупать не перестанут

В 2018 году цветы в России купили 107,1 миллиона человек, или почти 72,9% населения, а до 2023 года прирост числа покупателей составил 0,1-0,2% в год, полагают в BusinesStat. Затем в 2023 году по сравнению с 2022 годом численность покупателей может снизиться на 0,2% в связи с возможным сокращением численности населения на 0,3% и ухудшением его благосостояния. Но люди не перестанут покупать цветы, считают эксперты.
"Специфика данного рынка состоит в том, что даже если цены на цветы заметно вырастут, люди все равно будут продолжать их покупать, поскольку всегда будут праздники и знаменательные моменты в жизни, которые невозможно представить без цветов. Население не откажется от покупки вовсе, а просто сократит объем или перейдет в более низкую ценовую категорию", - говорится в исследовании.
"Вполне возможно увеличить самообеспеченность страны по отдельным видам цветов (розы, герберы, тюльпаны, лилии, ромашки, подсолнухи), но большую часть страна все равно будет вынуждена завозить, поскольку выращивать их в России экономически невыгодно", - заключают эксперты.
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