ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

"Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет", — сказал Скляренко.