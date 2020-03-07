ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
По его словам, речь о серийном производстве не идет.
"Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет", — сказал Скляренко.
Он пояснил, что аудит на ЗАЗе проводят потенциальные партнеры, один из которых — Groupe Renault. Именно он и предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей.
Как писало интернет-издание "Главком", на заводе, помимо пробных партий Lada Largus, могут собирать еще две модели Lada: Vesta и XRay.
Запорожский автомобилестроительный завод — крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".
В последние пять лет автозавод практически не работает.
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