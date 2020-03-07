Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T11:51+0300
https://ria.ru/20200307/1568276464.html
ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada
https://cdn23.img.ria.ru/images/156158/88/1561588801_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f10aa9e40a30e3016a9db9264fef9f28.jpg
РИА Новости

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

02:52 07.03.2020 (обновлено: 11:51 07.03.2020)
49348
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Логотип автомобиля Lada. Архивное фото
КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
По его словам, речь о серийном производстве не идет.

"Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет", — сказал Скляренко.

Он пояснил, что аудит на ЗАЗе проводят потенциальные партнеры, один из которых — Groupe Renault. Именно он и предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей.
Как писало интернет-издание "Главком", на заводе, помимо пробных партий Lada Largus, могут собирать еще две модели Lada: Vesta и XRay.
Запорожский автомобилестроительный завод — крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".
В последние пять лет автозавод практически не работает.
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
16 декабря 2019, 13:10
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
205544371541169
Обсудить 74
АвтоРоссияСитуация на УкраинеLadaЗапорожский автомобилестроительный заводУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Так вот, где собака зарыта! Принесём огромные убытки клятым москалям путём некачественной сборки москальских Лад!
7 марта, 07:31
vvatan.54
19921102
Когда надо и санкции побоку
7 марта, 04:43
Михаил Максимов
74203101
Рекомендуем
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Россия получает недра Средиземного моря
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
В Сети высмеяли видео с демонстрацией украинской боевой мощи
В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
Сырки на конвейере
Японцев восхитил творожный сырок из России
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+
Крым
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
Станислав Богданович и Александра Вернигора
Что случилось с украинскими шахматистами, погибшими в Москве
Павильон Роскосмоса
Поставщика топлива для "Роскосмоса" признали банкротом
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Кадр из кинофильма В бой идут одни старики
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им "Смуглянки"
Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа
Ракета на нитке: чем опасны переносные ПТРК
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с Международным женским днем
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния