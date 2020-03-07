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Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "В"
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РИА Новости

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "В"

02:30 07.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип рейтингового агентства Fitch Ratings
Логотип рейтингового агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип рейтингового агентства Fitch Ratings. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
Агентство поясняет, что позитивный прогноз отражает ожидания Fitch относительно продолжающегося взаимодействия Украины с МВФ в рамках многолетней программы, которая может помочь поддержать снижение рисков рефинансирования, укрепить макрофинансовую стабильность и бюджетную устойчивость.
Fitch отмечает ряд факторов, которые могут привести к дальнейшему повышению рейтингов страны. Во-первых, это снижение внешней финансовой уязвимости, например, в связи с большей гибкостью внешнего финансирования. Кроме того, к повышению рейтинга может привести большая уверенность в том, что прогресс в реформах приведет к улучшению перспектив экономического роста при сохранении макроэкономической стабильности.
Логотип агентства Fitch Ratings
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Ситуация на УкраинеFitch RatingsУкраинаЭкономика
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