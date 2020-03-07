Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "В"

Агентство поясняет, что позитивный прогноз отражает ожидания Fitch относительно продолжающегося взаимодействия Украины с МВФ в рамках многолетней программы, которая может помочь поддержать снижение рисков рефинансирования, укрепить макрофинансовую стабильность и бюджетную устойчивость.

Fitch отмечает ряд факторов, которые могут привести к дальнейшему повышению рейтингов страны. Во-первых, это снижение внешней финансовой уязвимости, например, в связи с большей гибкостью внешнего финансирования. Кроме того, к повышению рейтинга может привести большая уверенность в том, что прогресс в реформах приведет к улучшению перспектив экономического роста при сохранении макроэкономической стабильности.