Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда

"Такая связь двух регионов повышает мобильность в перемещении. Это касается и трудовой миграции – студенты ездят обучаться в Керчь, так как в Анапе нет таких учебных заведений. У нас есть потребность в перевозке студентов между Керчью и Анапой. То есть это устойчивая связь не только для отдыхающих, но и для тех людей, которые там живут, которые ездят на работу, учебу", - прокомментировал РИА Новости запуск пригородного сообщения по мосту министр транспорта Крыма Сергей Карпов.