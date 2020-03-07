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2020-03-07T00:28+0300
https://ria.ru/20200307/1568275034.html
Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
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РИА Новости

Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда

00:28 07.03.2020
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© РИА НовостиКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой открывается в субботу, первый рельсовый автобус отправится из Керчи днем, сообщила компания – перевозчик "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК).
В расписании – три рейса с Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни – по два рейса. Первый состав отправится с вокзала Керчи в Анапу 7 марта в 14.38 мск, время в пути составит два часа, стоимость проезда до конечной станции – 439 рублей. В пути поезд сделает остановку на станции Тамань-Пассажирская.
"Такая связь двух регионов повышает мобильность в перемещении. Это касается и трудовой миграции – студенты ездят обучаться в Керчь, так как в Анапе нет таких учебных заведений. У нас есть потребность в перевозке студентов между Керчью и Анапой. То есть это устойчивая связь не только для отдыхающих, но и для тех людей, которые там живут, которые ездят на работу, учебу", - прокомментировал РИА Новости запуск пригородного сообщения по мосту министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Крымский мост готов к поэтапному росту железнодорожного трафика в обе стороны, прокомментировали запуск новых поездов в организации, отвечающей за эксплуатацию Крымского моста – ФКУ Упрдор "Тамань". Дорога построена с запасом прочности и оснащена современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Это позволяет формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом для составов массой до 7 тысяч 100 тонн, сообщила РИА Новости главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Ольга Жук.
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.
Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В конце февраля начались продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска, эти рейсы стартуют в апреле. Кроме того, вводится поезд сообщением Москва-Севастополь.
Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в середине мая 2018 года. Изначально запустить движение автомобилей по мосту планировалось в декабре 2018 года, но работы были завершены с опережением. На возведении моста работали 15 тысяч мостостроителей.
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Крымский мостКерчьАнапаОбщество
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