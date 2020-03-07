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2020-03-07T00:15+0300
https://ria.ru/20200307/1568274561.html
Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
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РИА Новости

Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ

00:15 07.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минобороны России в канун Международного женского дня открывает на сайте ведомства уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"На сайте военного ведомства опубликован познавательный фотодокументальный раздел "Хранившие семейное тепло", посвященный женам советских военачальников Великой Отечественной войны – хранительницам их семейного уюта и тепла, внесшим свой, подчас бесценный, вклад в судьбу победителей фашизма", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с фотоснимками из семейных архивов в проекте представлены воспоминания жен о суровых годах войны, а также некоторые малоизвестные биографические материалы.
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РоссияМеждународный женский деньВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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