Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минобороны России в канун Международного женского дня открывает на сайте ведомства уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"На сайте военного ведомства опубликован познавательный фотодокументальный раздел "Хранившие семейное тепло", посвященный женам советских военачальников Великой Отечественной войны – хранительницам их семейного уюта и тепла, внесшим свой, подчас бесценный, вклад в судьбу победителей фашизма", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с фотоснимками из семейных архивов в проекте представлены воспоминания жен о суровых годах войны, а также некоторые малоизвестные биографические материалы.
23 февраля, 19:42Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ