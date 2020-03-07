Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ

"На сайте военного ведомства опубликован познавательный фотодокументальный раздел "Хранившие семейное тепло", посвященный женам советских военачальников Великой Отечественной войны – хранительницам их семейного уюта и тепла, внесшим свой, подчас бесценный, вклад в судьбу победителей фашизма", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с фотоснимками из семейных архивов в проекте представлены воспоминания жен о суровых годах войны, а также некоторые малоизвестные биографические материалы.