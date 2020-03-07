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https://ria.ru/20200307/1568255637.html
Рыжая гостья: пять главных фактов о лисах в Москве
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РИА Новости

Рыжая гостья: пять главных фактов о лисах в Москве

10:00 07.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛисица в Московском зоопарке
Лисица в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Удивительным образом комфортная городская среда привлекает в Москву не только туристов, но и животных. Чаще всего из представителей фауны столицу посещают лисицы, вызывая своим появлением бурные обсуждения в социальных сетях. Почему рыжие зверьки забредают в густонаселенные районы Москвы? Можно ли погладить лису, встретив ее на улице? На эти и другие важные вопросы о лисицах в городе сайту "РИА Новости" ответили специалисты департамента природопользования Москвы.

Регулярные визиты

С 2017 года количество обращений о лисах в городе, поступающих в департамент природопользования Москвы, растет. Например, весной 2019 года специалисты обрабатывали примерно около 40 сообщений о "рыжих гостьях" в неделю.
В целом, лисы действительно стали встречаться в городской черте чаще. Эксперты объясняют это явление климатическими изменениями, улучшением экологии города и отсутствием прессинга со стороны конкурирующих видов.
Тем не менее, не стоит забывать, что лисиц в городе жители замечают чаще из-за яркой окраски, а еще потому, что другие дикие звери ведут более скрытный образ жизни. Кроме того, лиса – активное животное, которое много передвигается в течение суток. За один день одну и ту же особь могут заметить в разных точках Москвы, из-за чего складывается впечатление о "нашествии лис" в черте города.

Город вместо леса

Основные причины прихода лис в город, как ни странно, кроются в "интеллектуальности" и зоопсихологических качествах зверька. Во-первых, у обыкновенной рыжей лисицы довольно обширный ареал обитания, этот вид широко распространен по всей России, в том числе в Центральном округе. Во-вторых, лисица считается биологически пластичным видом. Проще говоря, животное способно приспосабливаться к любым негативным и суровым условиям, успешно выживать в них и даже приносить многочисленное потомство – до 10 лисят.
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В то же время городские условия нельзя назвать суровыми, если речь идет о лисах. На территории Москвы и Московской области (за исключением охотничьих угодий) запрещено охотиться, в столице открыто множество парковых и зеленых зон, где лисы могут найти естественные убежища для отдыха и защиты. При этом среди представителей московской фауны у лис практически нет природных конкурентов и врагов, а в городе всегда найдется кормовая база в виде, например, пищевых отходов, которыми лисы могут питаться.

Люди – не помеха

За счет своих характерных качеств лиса довольно быстро ассимилируется в городской черте. Меняется не только ее поведение, но и сама биологическая модель обитания, а также отношение к человеку.
В городе лисица практически не чувствует прессинга и угрозы со стороны человека, при наличии кормовой базы у животного отпадает надобность охотиться на мелких птиц и грызунов, как в природных условиях. Соответственно, из ловкого хищника лиса нередко превращается в некое подобие "паразита", живущего на отходах человеческой жизнедеятельности, а в некоторых случаях и непосредственно за счет "подачек" от людей.
Приспосабливаясь обитать на жилых территориях, лисы, конечно, не воспринимают горожан как безобидных соседей, но все же относятся к ним с меньшей осторожностью, а порой даже снисходительнее, чем в лесу. К тому же, в черте города лисы могут прятаться не только в зеленых зонах, но в искусственных убежищах: в подвалах малоэтажных домов, в заброшенных хозяйственных постройках, в беседках, среди навалов строительного мусора, металлической арматуры, труб и других материалов. В подобных укрытиях животное для человека практически недосягаемо.
Справка

Меры по повышению ответственности и "экологической культуры" владельцев зданий и участков Москвы, куда могут прийти дикие животные:

- контроль и ликвидация неконтролируемых точек складирования и сброса пищевых отходов;

- организация своевременного вывоза и утилизации отходов;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на пищевых предприятиях;

- огораживание пищевых предприятий, заброшенных, малопосещаемых и нежилых зданий;

- инструктаж владельцев и арендаторов зданий о недопустимости подкормки и приручения диких животных.

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Рыжая опасность

Несмотря на возможность обитания рядом с человеком, лиса представляет опасность для людей. В первую очередь это животное может быть переносчиком серьезных болезней, в частности бешенства. Если пострадавшему от укуса бешеной лисицы не оказать медицинскую помощь вовремя, заболевание может обернуться летальным исходом.
Чтобы минимизировать вероятность заражения диких животных бешенством и предупредить его передачу человеку, Комитет ветеринарии Москвы совместно с Департаментом природопользования столицы с 2012 года проводит сезонную вакцинацию плотоядных зверей два раза в год.
Это происходит так: на особо охраняемых природных и зеленых территориях, а также в лесопарковых зонах Москвы раскладывают брикеты с вакциной от бешенства. Так, например, в 2019 году на площади более 700 квадратных километров специалисты разложили более 55 тысяч брикетов. Для животных они абсолютно безопасны, такая плановая вакцинация позволяет предупреждать заболеваемость бешенством среди диких плотоядных животных на территории Москвы и дальнейшее распространение заболевания.
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Правила поведения

При встрече с лисицей в черте города ни в коем случае не пытайтесь приманить животное, подкормить его или погладить, как бы дружелюбно оно ни выглядело. Важно помнить, что лиса – дикий зверь, как бы близко к человеку она ни жила. В случае испуга или приступа агрессии животное может укусить или поранить, что как минимум обернется для горожанина походом в больницу.
Если вы увидели лису в жилом районе Москвы, не идите с животным на контакт. Запомните место и адрес, где обнаружили зверя, на безопасной дистанции отследите, куда лиса движется. По возможности оперативно сообщите о "рыжей гостье" в Единую справочную службу мэрии Москвы по телефону: (495) 777-77-77, кратко и четко опишите ситуацию, не забудьте указать адрес. После обработки ваше обращение передадут специалистам департамента природопользования, которые проведут проверку на месте. Если обнаруженное животное окажется раненым или больным, либо будет обнаружено на закрытых территориях ведомственных объектов, его поймают и отправят в Центр реабилитации диких животных. После проведения необходимых мероприятий зверька выпустят в природную среду обитания в удаленные лесные массивы.
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