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2020-03-07T15:12+0300
https://ria.ru/20200307/1568255209.html
Шаг к социальному бизнесу: как полезному проекту получить господдержку
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РИА Новости

Шаг к социальному бизнесу: как полезному проекту получить господдержку

08:00 07.03.2020 (обновлено: 15:12 07.03.2020)
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© Предоставлено пресс-службой министерства экономического развития Забайкальского краяПостоялица частного пансионата для пожилых "А ну-ка бабушки"
Постоялица частного пансионата для пожилых А ну-ка бабушки
© Предоставлено пресс-службой министерства экономического развития Забайкальского края
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Забайкальском крае частный пансионат для пожилых "А ну-ка, бабушки" подал заявку на попадание в реестр социальных предпринимателей. В пресс-службе Министерства экономического развития Забайкальского края пояснили, что попавшие в этот реестр имеют право на ряд мер государственной поддержки. В частности, на льготные займы.
Предприниматели, имеющие статус "социальное предприятие", пользуются приоритетными видами господдержки и могут получить льготный микрозаем по сниженной процентной ставке — 4,5 процента годовых, сроком до трех лет, сумма составляет до пяти миллионов рублей, а для начинающих (осуществляющих деятельность до 12 месяцев) сумма составляет до двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Кроме того, в Министерстве экономического развития Забайкальского края рассказали, что получившие статус социальных предпринимателей имеют право на льготную аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. Также предприниматели могут участвовать в бесплатных образовательных мероприятиях и акселераторах по социальному предпринимательству. Еще государство готово помочь бизнесу с созданием собственного сайта, информационных и рекламных кампаний.

"На данный момент мы подали заявку на вступление в реестр социальных предпринимателей. Если нас таковыми признают, то мы сможем рассчитывать на льготный кредит, на другие, так сказать, привилегии, поездки на форумы, на презентацию нашего бизнеса, но пока мы сами существуем за собственный счет", — рассказала в комментарии РИА Новости основатель пансионата Ольга Красотина.

Представитель пансионата отметила, что процедура сбора документов и подачи заявки не вызвала никаких проблем. Перечень документов для получения микрозайма можно найти на сайте.
Для подачи заявки предпринимателям необходимо обратиться в центр "Мой бизнес" лично (по адресу: Чита, ул. Бабушкина, 52) или дистанционно, для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте zabbusiness.ru.
Заявка на получение господдержки (микрозайма) рассматривается в течение десяти дней с момента подачи полного пакета документов.
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Как рассказала Ольга Красотина, на данный момент пансионат из-за недостатка площади принимает только бабушек. Хотя на пребывание в пансионате есть запрос и от дедушек.

"У нас очень маленькое помещение, как вы понимаете, чтобы принимать и бабушек, и дедушек нужен отдельный санузел, а у нас он пока один. Но дедушек много желающих, но пока помещение нам не позволяет их принимать", — рассказала Ольга Красотина.

Частный пансионат для пожилых людей "А ну-ка, бабушки" в 2018 году основали в селе Смоленка два читинских предпринимателя — Ирина Выскубова и Ольга Красотина. Затем второй пансионат был открыт в Чите. В штате двух пансионатов восемь сотрудников и десять постояльцев.
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