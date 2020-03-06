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В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
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РИА Новости

В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса

23:18 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГородская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Беглов провел рабочее совещание, где также рассматривались вопросы профилактики вирусных заболеваний.
"Участники подтвердили, что по линии их ведомств принимаются все необходимые меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга меры безопасности должны быть усилены с учетом того, что в Петербурге подтвержден один случай заболевания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевший гражданин Италии - студент Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова - госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Его состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.
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По словам Беглова, "у города достаточно средств и сил, чтобы обеспечить профилактику и оперативно реагировать на случаи заболеваний, если они возникнут".
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой, на единый номер 112 рекомендовано обращаться всем, кто прибывает в Петербург из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания. Им необходимо поставить в известность о своем путешествии и оставить координаты. В случае повышенной температуры специалисты Роспотребнадзора просят не приходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.
"Это также поможет обеспечить меры безопасности по возможному распространению заболевания", - отметила Башкетова.
По ее словам, в общежитии медицинского университета имени И.И. Мечникова, где проживал заболевший, введены обсервационные меры и осуществляется медицинское наблюдение.
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Отмечается, что персонал железнодорожного и авиатранспорта, сотрудники вокзалов и аэропорта в Петербурге наблюдают за состоянием пассажиров. В настоящее время в аэропорту "Пулково" организован санитарно-карантинный контроль в отношении всех пассажиров, прибывающих в Петербург из-за рубежа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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