В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса

Беглов провел рабочее совещание, где также рассматривались вопросы профилактики вирусных заболеваний.

"Участники подтвердили, что по линии их ведомств принимаются все необходимые меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга меры безопасности должны быть усилены с учетом того, что в Петербурге подтвержден один случай заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевший гражданин Италии - студент Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова - госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Его состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

По словам Беглова, "у города достаточно средств и сил, чтобы обеспечить профилактику и оперативно реагировать на случаи заболеваний, если они возникнут".

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой, на единый номер 112 рекомендовано обращаться всем, кто прибывает в Петербург из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания. Им необходимо поставить в известность о своем путешествии и оставить координаты. В случае повышенной температуры специалисты Роспотребнадзора просят не приходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.

"Это также поможет обеспечить меры безопасности по возможному распространению заболевания", - отметила Башкетова.

По ее словам, в общежитии медицинского университета имени И.И. Мечникова, где проживал заболевший, введены обсервационные меры и осуществляется медицинское наблюдение.

Отмечается, что персонал железнодорожного и авиатранспорта, сотрудники вокзалов и аэропорта в Петербурге наблюдают за состоянием пассажиров. В настоящее время в аэропорту "Пулково" организован санитарно-карантинный контроль в отношении всех пассажиров, прибывающих в Петербург из-за рубежа.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.