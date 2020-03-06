Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Если обстановка в зоне военных действий в Если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian

"Время идет. Власти могут потратить только год на все соглашения", — заявил он.

Глава государства добавил, что дальше тянуть нельзя. При этом он не уточнил, о каких договоренностях идет речь.

По его словам, год отсчитывается от декабрьского саммита "нормандской четверки".

Президент отметил, что у него есть "два-три плана" на случай выхода из переговоров.

"Я не отдам мои пять лет, которые мне выделил украинский народ, чтобы работать над Минскими соглашениями", — добавил глава государства. Эти переговоры отвлекают от внутренней повестки, объяснил он.

При этом Зеленский рассчитывает, что удастся достичь успеха в урегулировании конфликта. Он рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "нормандской четверки" в Париже были некоторые "эмоциональные моменты". Однако, по его словам, российский лидер его слушал.

"Я это почувствовал. Надеюсь, мне это не показалось", — пояснил Зеленский.

Украинский президент выразил недоумение тем, что Путин отказывается от предлагаемых "компромиссов" и требует от Киева выполнять минские договоренности.

"В "Минске" есть пункты, если мы их немного подвигаем, что в этом плохого?" — спросил он.

Первый за три года саммит стран "нормандской четверки", куда входят Россия, Германия, Франция и Украина, прошел 9 декабря в Париже. На нем стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Кроме того, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в зоне конфликта. Помимо этого, они попросили контактную группу договориться об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".