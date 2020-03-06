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Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
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РИА Новости

Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу

21:53 06.03.2020 (обновлено: 00:01 07.03.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian.
"Время идет. Власти могут потратить только год на все соглашения", — заявил он.
Глава государства добавил, что дальше тянуть нельзя. При этом он не уточнил, о каких договоренностях идет речь.
По его словам, год отсчитывается от декабрьского саммита "нормандской четверки".
Президент отметил, что у него есть "два-три плана" на случай выхода из переговоров.
"Я не отдам мои пять лет, которые мне выделил украинский народ, чтобы работать над Минскими соглашениями", — добавил глава государства. Эти переговоры отвлекают от внутренней повестки, объяснил он.
При этом Зеленский рассчитывает, что удастся достичь успеха в урегулировании конфликта. Он рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "нормандской четверки" в Париже были некоторые "эмоциональные моменты". Однако, по его словам, российский лидер его слушал.
"Я это почувствовал. Надеюсь, мне это не показалось", — пояснил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
26 января, 15:33
Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским
Украинский президент выразил недоумение тем, что Путин отказывается от предлагаемых "компромиссов" и требует от Киева выполнять минские договоренности.
"В "Минске" есть пункты, если мы их немного подвигаем, что в этом плохого?" — спросил он.
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки", куда входят Россия, Германия, Франция и Украина, прошел 9 декабря в Париже. На нем стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Кроме того, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в зоне конфликта. Помимо этого, они попросили контактную группу договориться об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Из этого списка пока удалось только провести обмен пленными, другие пункты договоренностей украинская сторона саботирует. Так, на переговорах в Минске после парижского саммита самопровозглашенные республики Донбасса предложили шесть участков, на которых можно было бы развести войска. Однако представители Киева эту инициативу проигнорировали. Своих предложений они также не вносили. По словам представителя ЛНР на переговорах Владислава Дейнего, украинская сторона сорвала реализацию коммюнике встречи "нормандской четверки" уже на первом после саммита заседании.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Лол, и что от этого изменится? Зеленский никак на ситуацию повлиять не может, поэтому решил для важности понадувать щёки.
6 марта, 22:19
СССергей Смирнов
7841304
И здесь, пожалуй, Владимир Зеленский не лукавит, ведь срок полномочий квартального обычно не больше года, а глубина видения - до конца квартала.
6 марта, 22:06
vv.p.neznamov
27501103
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