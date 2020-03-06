Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T21:44+0300
https://ria.ru/20200306/1568271694.html
Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568187268_0:10:1508:858_1036x0_80_0_0_53e32a4470de4fb4e0042b27b4fd88de.jpg
РИА Новости

Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро

21:44 06.03.2020
3975
© АГН "Москва" / Принтскрин с видеоматериалаРассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова
Рассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова
© АГН "Москва" / Принтскрин с видеоматериала
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Джаборову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 8 мая", - огласил решение судья Сергей Хомяков. За этот период следствие планирует опросить свидетелей и очевидцев преступления, а также установить его предполагаемых соучастников.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
14 февраля, 19:38
В Тюмени арестовали пранкера, ловившего "больных коронавирусом"
В ходе судебного заседания гражданин Таджикистана Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли напугаться из-за его шутки. Тем не менее, обвинение в хулиганстве и арест он назвал слишком суровыми мерами – под стражей пранкер находится уже месяц, хотя фактически не причинил кому-либо страданий или ущерба. Расценивать свои действия он попросил, как "глупую шутку".
Для содействия Джаборову в общении с судом был призван переводчик с таджикского языка, однако к его помощи обвиняемый почти не прибегал. Среди прочего пранкер пояснил, что на его иждивении находятся "одна официальная и одна гражданская жена", от последней в январе 2020 года у него появился ребенок. Обвиняемый также просил суд обратить внимание на то, что он самостоятельно, по первому звонку явился к сотрудникам угрозыска, а позже и отдал дознавателю паспорт, демонстрируя отсутствие намерения скрыться от правосудия.
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
7 февраля, 11:50
Метро Москвы пожалуется в полицию на людей в костюмах биозащиты
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Были задержаны и сообщники Джаборова, безработные жители столицы, их отпустили под подписку о невыезде.
Джаборов известен в сети, как ведущий YouTube-канала KARA PRANK, на него подписаны 36 тысяч человек. В большинстве видео молодой человек разыгрывает посетителей торговых центров и проводит опросы.
Медицинский работник
Вчера, 14:15
Матвиенко призвала россиян верить официальным данным о коронавирусе
5600215
Обсудить 3
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМоскваТаджикистанМосковский метрополитенПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 639 человек
Машина полиции Финляндии
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Заседание Совета Безопасности ООН
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек
Участницы конкурса Краса полиции-2020
Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности
Крупный пожар в здании школы бокса в Химках
Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
Министр общественной безопасности Гайаны Хемраж Рамжаттан
Гайана выслала трех человек из-за "российского вмешательства" в выборы
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
Переговоры стран ОПЕК+ провалились из-за разногласий с Россией
В микробиологической лаборатории
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: наращивание нефтедобычи в России будет зависеть от компаний
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
Лента новостейМолния