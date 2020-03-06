Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Черемушкинский суд Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Джаборову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 8 мая", - огласил решение судья Сергей Хомяков. За этот период следствие планирует опросить свидетелей и очевидцев преступления, а также установить его предполагаемых соучастников.

В ходе судебного заседания гражданин Таджикистана Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли напугаться из-за его шутки. Тем не менее, обвинение в хулиганстве и арест он назвал слишком суровыми мерами – под стражей пранкер находится уже месяц, хотя фактически не причинил кому-либо страданий или ущерба. Расценивать свои действия он попросил, как "глупую шутку".

Для содействия Джаборову в общении с судом был призван переводчик с таджикского языка, однако к его помощи обвиняемый почти не прибегал. Среди прочего пранкер пояснил, что на его иждивении находятся "одна официальная и одна гражданская жена", от последней в январе 2020 года у него появился ребенок. Обвиняемый также просил суд обратить внимание на то, что он самостоятельно, по первому звонку явился к сотрудникам угрозыска, а позже и отдал дознавателю паспорт, демонстрируя отсутствие намерения скрыться от правосудия.

Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Были задержаны и сообщники Джаборова, безработные жители столицы, их отпустили под подписку о невыезде.