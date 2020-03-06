Астрономы поздравили женщин с 8 Марта космическими взрывами

"Среди них - остатки вспышек сверхновых звезд, радиопульсар, скопление молодых звезд (в тысячи раз моложе нашего Солнца) в области звездообразования в нашей Галактике, а также сверхмассивные черные дыры, галактики и скопления галактик за пределами Млечного Пути", - говорится в сообщении.