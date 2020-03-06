Астрономы поздравили женщин с 8 Марта космическими взрывами

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ученые-астрофизики Института космических исследований РАН поздравили женщин с наступающим 8 Марта "букетом" рентгеновских изображений небесных объектов, полученных в ходе сканирования неба российско-германской космической обсерваторией "Спектр-РГ", говорится на сайте института.
"Среди них - остатки вспышек сверхновых звезд, радиопульсар, скопление молодых звезд (в тысячи раз моложе нашего Солнца) в области звездообразования в нашей Галактике, а также сверхмассивные черные дыры, галактики и скопления галактик за пределами Млечного Пути", - говорится в сообщении.
Космический аппарат "Спектр-РГ", разработанный в НПО Лавочкина" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук.