На Украине женщину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе

Украину поразил "дикий" вирус, который может перекинуться на Россию

Украину поразил "дикий" вирус, который может перекинуться на Россию

Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 ("распространение ложных слухов") Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает штраф или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.