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На Украине женщину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе
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РИА Новости

На Украине женщину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе

20:38 06.03.2020 (обновлено: 20:39 06.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Жительницу украинских Черновцов привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, ей грозит штраф или исправительные работы, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заражения коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. В тот же день вечером жители Черновцов устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Местные власти были вынуждены на фоне протестов поместить ее на карантин.
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"Жительница Черновцов принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - говорится в сообщении.
Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 ("распространение ложных слухов") Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает штраф или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКоронавирусыУкраинаВ мире
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