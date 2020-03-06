На Украине женщину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе

КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Жительницу украинских Черновцов привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, ей грозит штраф или исправительные работы, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заражения коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. В тот же день вечером жители Черновцов устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Местные власти были вынуждены на фоне протестов поместить ее на карантин.
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"Жительница Черновцов принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - говорится в сообщении.
Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 ("распространение ложных слухов") Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает штраф или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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