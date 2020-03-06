Число заразившихся коронавирусом в Нью-Йорке за сутки выросло на 11

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Нью-Йорке за сутки увеличилось на 11, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
Сообщается, что все новые случаи - контакты зараженного коронавирусом из города Нью-Рошелл.
Губернатор отметил, что количество новых случаев может расти.
Ранее Куомо заявлял, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке. Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день. В перспективе власти, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в день.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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