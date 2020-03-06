Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T20:53+0300
https://ria.ru/20200306/1568269662.html
Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568249679_0:0:2902:1633_1036x0_80_0_0_f775f8d2d08480812b588d90913d2777.jpg
РИА Новости

Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела

20:30 06.03.2020 (обновлено: 20:53 06.03.2020)
15733
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Состоявшаяся накануне в Кремле встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию ситуации в Идлибе оказалась в центре внимания западных СМИ. Многие иностранные журналисты по итогам переговоров двух лидеров пришли к выводу, что Москва приобрела от встречи больше, чем Анкара. Подробнее — в материале РИА Новости.

"Россия получила все, что хотела"

Немецкое радио Deutschlandfunk сообщает, что российская сторона по итогам переговоров добилась всех желаемых целей.
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
2 марта, 08:00
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
"Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое", — пояснил немецкий журналист.
По его мнению, Россия с 2015 года методично достигает своих целей в Сирии.
"Россия мощнее и, возможно, мудрее Турции, спокойнее и обладает более глубоким видением ситуации", — говорится в материале.
Немецкий журналист считает, что Москва в сирийском конфликте занимает более выгодные позиции, чем Анкара. В то же время ход переговоров продемонстрировал, что влияние российских рычагов воздействия на ситуацию не безгранично, заключает Deutschlandfunk.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Вчера, 15:25
Пушков прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана

"Фиаско Эрдогана"

Французское издание Le Monde пишет, что перемирие в Идлибе, о котором договорились российский лидер и его турецкий коллега, можно расценивать как провал для Анкары.
"Договор стал поражением для президента Эрдогана, поскольку не учитывает его главные требования. В документе не говорится ни слова об окруженных режимом Асада турецких наблюдательных постах и появившихся после начала боев беженцах. Наконец, Дамаск оставляет за собой захваченную территорию, хотя Анкара требовала отступления сирийских сил", — говорится в статье.
При этом отмечается, что в России не ощущают триумфа, хотя Путину удалось добиться главных целей.
Опрошенные изданием эксперты опасаются, что достигнутые двумя лидерами договоренности будут хрупкими.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Вчера, 14:26Война в Сирии
“Ошибка приведет к краху”. В чем хрупкость договора Путина и Эрдогана

"Неудача США"

Американский журнал National Interest, в свою очередь, пишет, что соглашение между Путиным и Эрдоганом полностью противоречит требованиям, которые до переговоров озвучил госсекретарь США Майк Помпео. Автор материала назвал это "провалом турецкого гамбита" Вашингтона.
"Это соглашение поставило крест на очередной попытке Помпео заключить американо-турецкий альянс против Асада, которого поддерживают Иран и Россия", — отмечается в статье.
Помпео настаивал на том, чтобы Асад вернулся к линиям прекращения огня, которые действовали на северо-востоке Сирии в 2018 году. Однако спустя всего несколько часов российский и турецкий лидер заключили соглашение, которое цементирует завоевания сирийских войск после 2018 года.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 12:30Обострение ситуации в Идлибе
Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу

Обострение в Идлибе

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась 27 февраля после того, как боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* организовали масштабное наступление на позиции правительственных войск у населенного пункта Бехун. В результате ответной атаки погибли 33 турецких военнослужащих, которые не должны были там находиться. После этого Россия приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.
Затем Турция объявила о начале наземных и воздушных ударов по сирийским войскам. В Анкаре сочли случившееся "нападением" на НАТО и запросили консультации на уровне послов стран — членов альянса. В Госдепе отметили, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО, однако конкретных мер не приняли.
Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
Вчера, 12:44Война в Сирии
Главы МИД Евросоюза хотят решения вопроса беженцев у границ ЕС

Договоренности России и Турции

В четверг в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Они продлились более шести часов. По результатам встречи стороны заключили соглашение, которое включает в себя следующие пункты:
Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
196153236
Обсудить 8
Обострение ситуации в ИдлибеРоссияМайк ПомпеоВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Завидуют? Значит - уважают, а Россия получит, что хотела, когда американцев, ворующих нефть у Сирии сковырнут оттуда, остальное - мелочи.
6 марта, 20:36
Александр Невский
1501000
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи
Путин провел телефонный разговор с Асадом
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
Переговоры стран ОПЕК+ провалились из-за разногласий с Россией
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
“Ошибка приведет к краху”. В чем хрупкость договора Путина и Эрдогана
Участницы конкурса Краса полиции-2020
Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
Заседание Совета Безопасности ООН
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо
Генсек ОПЕК уверен, что Россия вернется в "Ноев ковчег"
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в супервторник в Лос-Анджелесе
"Восставший из мертвых" идет в президенты США, но погубит Украину
Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
Лента новостейМолния