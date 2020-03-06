Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Состоявшаяся накануне в Кремле встреча президента России Состоявшаяся накануне в Кремле встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию ситуации в Идлибе оказалась в центре внимания западных СМИ. Многие иностранные журналисты по итогам переговоров двух лидеров пришли к выводу, что Москва приобрела от встречи больше, чем Анкара. Подробнее — в материале РИА Новости.

"Россия получила все, что хотела"

Немецкое радио Deutschlandfunk сообщает, что российская сторона по итогам переговоров добилась всех желаемых целей.

"Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое", — пояснил немецкий журналист.

По его мнению, Россия с 2015 года методично достигает своих целей в Сирии.

Россия мощнее и, возможно, мудрее Турции , спокойнее и обладает более глубоким видением ситуации", — говорится в материале.

Немецкий журналист считает, что Москва в сирийском конфликте занимает более выгодные позиции, чем Анкара. В то же время ход переговоров продемонстрировал, что влияние российских рычагов воздействия на ситуацию не безгранично, заключает Deutschlandfunk.

"Фиаско Эрдогана"

Французское издание Le Monde пишет, что перемирие в Идлибе, о котором договорились российский лидер и его турецкий коллега, можно расценивать как провал для Анкары.

"Договор стал поражением для президента Эрдогана, поскольку не учитывает его главные требования. В документе не говорится ни слова об окруженных режимом Асада турецких наблюдательных постах и появившихся после начала боев беженцах. Наконец, Дамаск оставляет за собой захваченную территорию, хотя Анкара требовала отступления сирийских сил", — говорится в статье.

При этом отмечается, что в России не ощущают триумфа, хотя Путину удалось добиться главных целей.

Опрошенные изданием эксперты опасаются, что достигнутые двумя лидерами договоренности будут хрупкими.

"Неудача США"

Американский журнал National Interest , в свою очередь, пишет, что соглашение между Путиным и Эрдоганом полностью противоречит требованиям, которые до переговоров озвучил госсекретарь США Майк Помпео . Автор материала назвал это "провалом турецкого гамбита" Вашингтона.

"Это соглашение поставило крест на очередной попытке Помпео заключить американо-турецкий альянс против Асада, которого поддерживают Иран и Россия", — отмечается в статье.

Помпео настаивал на том, чтобы Асад вернулся к линиям прекращения огня, которые действовали на северо-востоке Сирии в 2018 году. Однако спустя всего несколько часов российский и турецкий лидер заключили соглашение, которое цементирует завоевания сирийских войск после 2018 года.

Обострение в Идлибе

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась 27 февраля после того, как боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* организовали масштабное наступление на позиции правительственных войск у населенного пункта Бехун. В результате ответной атаки погибли 33 турецких военнослужащих, которые не должны были там находиться. После этого Россия приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.

Затем Турция объявила о начале наземных и воздушных ударов по сирийским войскам. В Анкаре сочли случившееся "нападением" на НАТО и запросили консультации на уровне послов стран — членов альянса. В Госдепе отметили, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО, однако конкретных мер не приняли.

Договоренности России и Турции

В четверг в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Они продлились более шести часов. По результатам встречи стороны заключили соглашение, которое включает в себя следующие пункты:

— Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. — Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. — Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4. Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.