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2020-03-06T20:45+0300
https://ria.ru/20200306/1568269230.html
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
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РИА Новости

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

20:10 06.03.2020 (обновлено: 20:45 06.03.2020)
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© Flickr / David GallagherМашина полиции Финляндии
Машина полиции Финляндии
© Flickr / David Gallagher
Машина полиции Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
"В субботу, 7 марта, будет неделя с того момента, как мать четырехлетней дочери, один из родителей, незаконно вывезла своего ребенка в Россию. Теперь отец изо всех сил старается вернуть своего ребенка домой в Финляндию", - пишет издание.
По данным газеты, полиция Лапландии, где проживает отец, расследует дело как похищение ребенка. "Мы стараемся, чтобы ребенок благополучно вернулся домой и к отцу", - говорит представитель лапландской полиции Кати-Сусанна Луккаринен.
В консульском отделе российского посольства в Финляндии сообщили РИА Новости, что по этому факту к ним не обращались.
Комментариями полиции Лапландии РИА Новости пока не располагает.
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ФинляндияРоссияЛапландияВ мире
Популярные комментарии
Ну, это смотря кто из них родитель №1, а кто №2, исходя из нумерации и будут решать, кто главнее.
6 марта, 20:30
Александр Невский
080200
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