Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

"В субботу, 7 марта, будет неделя с того момента, как мать четырехлетней дочери, один из родителей, незаконно вывезла своего ребенка в Россию. Теперь отец изо всех сил старается вернуть своего ребенка домой в Финляндию", - пишет издание.