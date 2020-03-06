Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

"В субботу, 7 марта, будет неделя с того момента, как мать четырехлетней дочери, один из родителей, незаконно вывезла своего ребенка в Россию. Теперь отец изо всех сил старается вернуть своего ребенка домой в Финляндию", - пишет издание.
По данным газеты, полиция Лапландии, где проживает отец, расследует дело как похищение ребенка. "Мы стараемся, чтобы ребенок благополучно вернулся домой и к отцу", - говорит представитель лапландской полиции Кати-Сусанна Луккаринен.
В консульском отделе российского посольства в Финляндии сообщили РИА Новости, что по этому факту к ним не обращались.
Комментариями полиции Лапландии РИА Новости пока не располагает.
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